Ameri Nasrin și-a dat demisia, în direct! ”Astăzi se încheie drumul meu la Antena Stars”

Ameri Nasrin a decis să își încheie socotelile cu Antena Stars, televiziunea la care a lucrat nouă ani, motiv pentru care astăzi, pe 30 decembrie, a făcut oficial anunțul demisiei sale, fără să dezvăluie însă ce planuri de viitor are.

Ameri Nasrin și-a anunțat plecarea din Antena Stars, în direct

Așa cum FANATIK a anunțat, în exclusivitate, precum Star Matinalul sau câteva reality-show-uri. Iar astăzi, Ameri Nasrin, la sfârșitul matinalului pe care îl prezenta alături de Dima Trofim, a vorbit despre despărțirea de televiziunea la care a lucrat nouă ani.

”Sunt tare mândră că am pornit exact așa cum am simțit, am urcat treaptă cu treaptă, am învățat televiziune. (…) Astăzi se încheie și drumul meu la Antena Stars”, a spus, în direct, Ameri Nasrin, anunțând astfel că nu va mai colabora cu Antena Stars.

Și, când a venit vorba despre planurile pe care le are pentru cariera sa, Ameri Nasrin a dezvăluit că nu renunță la drumul ei în televiziune, doar că, momentan așteaptă ca proiectul care i se potrivește perfect să se concretizeze.

”O să aflați mult mai multe alte lucruri pentru că pentru mine, personal, 2022 este un an al schimbărilor, iar schimbarea este întotdeauna binevenită în viața mea. (…) Nu vă voi dezamăgi”, a mai spus Ameri Nasrin.

Ce va face, după demisie, Ameri Nasrin?

Din informațiile obținute de FANATIK din cadrul Antena Stars, Ameri Nasrin nu ar fi plecat pentru că se luase decizia de a se renunța la matinalul pe care l-a prezentat, fără întrerupere, timp de opt ani, ci din cu totul și cu totul alte motive. De altfel, în ultimele luni, exotica prezentatoare TV își dorea să se despartă de emisiune pentru a se dedica altor proiecte de televiziune.

Iar când vine vorba despre noi proiecte de televiziune se pare că , care ar fi refuzat ofertele primite de la Antena Stars, are discuții cu mai multe televiziuni, chiar și din cadrul trustului Intact, pentru proiecte noi, care să o reprezinte și care să îi pună în valoare cele învățate până acum.

Până la concretizarea ofertelor însă, Ameri Nasrin a decis să se bucure de o mică vacanță, alături de cei apropiați, și să aștepte prima parte a anului 2022 pentru a se hotărî în privința drumului ei în televiziune.

Nasrin: ”Decizia îmi aparține în totalitate”

”Îmi iau rămas bun de la Antena Stars, recunoscătoare pentru tot parcursul meu! Le mulțumesc oamenilor care au avut încredere în mine și în ceea ce pot să fac. Sunt mândră pentru că am reușit să realizez și să prezint cu succes două proiecte de suflet: Star Matinal și Star Magazin!

Decizia îmi aparține în totalitate și știu sigur că schimbarea care va veni, va fi de bun augur! Mândră să știu că am realizat recorduri de audiență împreună cu super echipa mea, fără de care nu aș fi reușit să ajung până aici! Dar, nu uit să va mulțumesc, vouă, matinalilor! Celor care m-ați urmărit, încurajat, criticat atunci când era cazul”, a mai precizat, pe conturile sale de socializare, Ameri Nasrin.

Antena Stars a renunțat la Brigitte și Florin Pastramă, dar și la Armin Nicoară

După ce sa luat decizia de a se renunța la matinalul televiziunii, șefii Antena Stars au decis să încheie colaborarea și cu vedete ale reality-show-urilor pe care le-au difuzat în ultimii ani, audiențele scăzute obținute de acestea fiind principalul motiv.

Astfel, Antena Stars a încheiat colaborarea pe care o aveau cu Brigitte și Florin Pastramă, dar și cu Armin Nicoară și Claudia Puican, aducând însă în loc alte personaje pentru a realiza reality-show-uri: Ana Morodan și Amalia Bellantoni.

În altă ordine de idei, în acest moment, Antena Stars nu a stabilit, oficial, cum va umple timpul de emisie lăsat gol după plecarea prezentatoarei Star Matinal, Ameri Nasrin.