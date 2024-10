Concordia Chiajna și-a propus promovarea în actualul sezon, . Primele demisii din cadrul clubului au venit încă din pauza echipelor naționale.

Demisie în plin campionat la Concordia Chiajna! Plecarea unui oficial îi dă bătăi de cap lui Gabi Tamaș

Ilie Poenaru și staff-ul acestuia și-au încetat prematur contractul cu echipa la care este , anume Concordia Chiajna. Tehnicianul a rezistat doar 7 luni pe banca ilfovenilor.

ADVERTISEMENT

Concordia Chiajna a anunțat despărțirea de oamenii responsabili cu pregătirea echipei joi, 10 octombrie, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare a clubului.

„Conducerea Clubului Sportiv Concordia Chiajna și antrenorii Ilie Poenaru (principal), Marin Dună și Paul Ceaușean (secunzi) și Alexandru Petcu (preparator fizic) au încetat astăzi pe cale amiabilă colaborarea.

ADVERTISEMENT

Clubul nostru le mulțumește și le dorește succes in carieră!”, a fost mesajul transmis de Concordia Chiajna pe rețelele de socializare.

Ilie Poenaru a avut un bilanț negativ în acest sezon de ligă secundă. Concret, Concordia Chiajna a reușit doar trei victorii, două remize și patru eșecuri în campionat. Totodată, echipa de la marginea Bucureștiului a fost eliminată din Cupa României.

ADVERTISEMENT

Tamaș l-a întors din drumul spre retragere pe Adrian Petre

Team-manager-ul de la Concordia Chiajna, Gabriel Tamaș, a avut un cuvânt important de spus în privința retragerii lui Adrian Petre. , Tamaș a hotărât să-l întoarcă „din drum” și să îi ofere în continuare încredere.

“Vorbind înainte cu președintele, înainte de a-l lua pe Adi Petre, am crezut în Adi Petre. Fotbalul nu poți să-l uiți peste noapte. Am văzut că vrea să se retragă și am zis că încă poate reveni la ceea ce a fost.

ADVERTISEMENT

Încă este tânăr, avem încredere în el. Sunt oameni care îl încurajează, calitățile nu ți le ia nimeni. Noi trebuie să-l încurajam să ajungă unde a fost.

După părerea mea, are câteva calități. Nu se știe niciodată. Noi nu prea avem atacanți, n-am găsit. Nu poți să stai într-un singur atacant.

Nu putem să spunem toate problemele care au fost la club, am avut discuții și cu alți atacanți, care n-au mai venit, și așa am luat decizia să-l primim înapoi. Se pregătește cu noi, mai departe totul depinde de el”, a spus Gabi Tamaș, conform .