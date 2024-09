Cine și-a anunțat retragerea din echipa Neatza cu Răzvan și Dani? Nu i-a fost deloc ușor să ajungă la această decizie.

Demisie la Antene! Și-a anunțat plecarea de la Neatza cu Răzvan și Dani

O schimbare neașteptată s-a produs recent la celebrul matinal “Neatza cu Răzvan și Dani”. Alex Munteanu, un reporter îndrăgit de public, a anunțat că părăsește echipa după trei ani de colaborare.

Alex Munteanu, unul dintre reporterii apreciați ai matinalului, a luat decizia de a-și încheia colaborarea cu show-ul de la Antena 1. , Dani și restul echipei, acesta și-a anunțat recent demisia.

Alex a ales să comunice personal această veste fanilor săi. El a publicat un videoclip pe TikTok și Facebook în care explică de ce a luat această decizie.

În mesajul său, Alex a recunoscut că nu i-a fost deloc ușor să părăsească “cel mai urmărit matinal din România” și “cea mai bună și profesionistă echipă de live din România”. Cu toate acestea, el a simțit că este momentul pentru o schimbare în cariera sa.

Alex Munteanu părăsește matinalul Neatza cu Răzvan și Dani. Care e motivul

Alex Munteanu a dezvăluit că inițial nu și-a dorit să fie reporter. Totuși, a acceptat acest rol știind că trebuie să înceapă de jos și să muncească din greu pentru a evolua în carieră.

Alex a recunoscut că a ajuns într-un punct în care simte nevoia de mai mult. El consideră că s-a plafonat în poziția actuală și dorește să treacă la un nou nivel profesional.

„Da, am plecat de la ‘Neatza cu Răzvan și Dani și nu e clickbait. Pentru cei care se întreabă de ce nu mă mai văd la televizor și pentru a nu lăsa loc speculațiilor și interpretărilor, am deci să înregistrez acest mesaj. Nu este absolut deloc ușor să pleci de la cel mai urmărit matinal din România, din cea mai bună și profesionistă echipă de live din România, și dintre niște oameni super faini, dar am decis să fac ceea ce simt.

Sincer să vă spun, nu mi-am dorit niciodată să fiu reporter, dar eram conștient că trebuie să o iau de jos, să muncesc, să ard toate etapele pentru a ajunge acolo unde îmi doresc și așa am și făcut, dar în același timp era conștient că voi ajunge în punctul în care voi dori mai mult și voi ajunge la plafonarea care mă va determina să trec la next level. Asta s-a întâmplat acum și am zis să fac ceea ce simt”, a declarat Alex Munteanu în clipul său, potrivit

Reporterul Alex Munteanu, despre echipa Neatza: „Sunt niște oameni deosebiți”

În ciuda plecării, El i-a descris ca fiind niște profesioniști deosebiți, de la care a învățat enorm.

De asemenea, el le-a mulțumit telespectatorilor pentru că l-au urmărit și s-au distrat alături de el de-a lungul anilor.

„Mă bucur că tot ceea ce am realizat a fost în umra muncii și abilităților mele. Într-adevăr, au fost oameni și prieteni care m-au recomandat în locurile în care am evoluat, dar mai departe totul a ținut de mine.

Vreau să le mulțumesc din suflet tuturor colegilor mei, pentru că am învățat enorm de multe lucruri de la ei și împreună cu ei și am evoluat împreună. Sunt niște oameni deosebiți, profesioniști și chiar sunt foarte recunoscător pentru toată această perioadă prin care am trecut. Vreau să vă mulțumesc și vouă, pentru că m-ați urmărit și v-ați distrat alături de mine’, a continuat Alex Munteanu, în videoclipul postat online.

Vestea plecării lui Alex a fost primită cu tristețe de fanii emisiunii. Mulți dintre ei au lăsat comentarii de încurajare la postarea sa, urându-i succes în viitoarele proiecte.