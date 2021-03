Demisie-șoc la Antena 1. Vedeta și-a anunțat plecarea după 3 ani pe post

O vedetă a trustului Intact Media a anunțat că nu va mai face parte din această “familie”. Este vorba despre o prezentatoare ce a putut fi urmărită de către publicul din România foarte des, având o prezență mare în fața camerelor de filmat.

Vedeta a decis să renunțe la cariera de pe micul ecran și cel mai probabil se va concentra pe proiectele personale pe care dorea să le realizeze în această perioadă.

Prezentatoarea a putut fi urmărită de către publicul din România încă din luna februarie a anului 2018. Aceasta a venit la Antena 1 după ce fusese remarcată la un alt post TV, și anume Neptun TV.

Demisie neașteptată la Antena 1. Vedeta matinalului va părăsi postul după 3 ani

Mai exact, cea care și-a anunțat demisia, prin intermediul unei postări pe contul său oficial de Instagram, este Anamaria Gudu. Șatena a fost adusă pe postul Antena 1 pentru a prezenta știrile de weekend.

Totodată, a prezentat mai întâi Observatorul de la ora 13:00, alături de buletinul de știri de la ora 16:00.

„Momentan nu m-am decis care va fi următoarea destinație, dar sunt mai multe oferte în discuție”, a susținut Anamaria Gudu, potrivit celor de la paginademedia.ro.

Vedeta a susținut și în mediul online, pe InstaStory, că va pleca de la Antena 1. În ultima vreme ea a putut să fie urmărită la pupitrul de la Observatorul Matinal de Weekend, pe care îl prezenta singură.

Anamaria Gudu este originară din Constanța, iar pe contul ei oficial s-a putut vedea și faptul că deja s-a întors în orașul ei natal. Vedeta Antena 1 a luat o astfel de decizie după o colaborare de 3 ani.

În plus, șatena are în spate o carieră de 11 ani în televiziune, fiind inițial remarcată ca reporter, iar apoi ca prezentatoare a știrilor de la Neptun TV. Aceasta a mai prezentat și emisiunea “Reporter Special”. Din câte se pare, cea care o va înlocui pe Anamaria Gudu ar putea fi Ionela Lucan, aflată până în prezent în concediu de maternitate.

“1 Martie este, în acest an, pentru mine începutul anotimpului frumos, dar și un nou început pentru viața mea profesională. Mi-am salutat cu mult drag toți colegii, care mă sună și îmi scriu încontinuu, de ieri încoace și le mulțumesc pentru susținere și urări! Am cunoscut oameni dedicați profesiei lor, cu bun-simț, cu simțul umorului, oameni cu care am multe în comun, oameni cu care voi păstra mereu legătura, pentru ca mi-au intrat la inimă!

Va salut și pe voi, telespectatorii, care m-ați lăudat sau criticat, uneori! Toate mesajele voastre au fost constructive și vă mulțumesc! Unde mă veți putea urmări de acum încolo, vă voi anunța la momentul potrivit! Pregătesc un proiect minunat, care vă va încanta și pe voi, cu siguranță! Love, Anna”, a transmis Anamaria Gudu, pe Instagram.