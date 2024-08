Demisii în lanţ după scandalul de la Spitalul Pantelimon. A plecat și șeful Corpului de control de la Ministerul Sănătății

Șeful Corpului de Control al Ministerului Sănătății, Sorin Luca, a demisionat din funcție. Ministrul Alexandru Rafila i-a aprobat decizia.

Corpul de Control nu a găsit nicio neregulă la Sf. Pantelimon

În contextul , medicul Sorin Luca, aflat în vârful Ministerului Sănătății, a renunțat la funcție.

ADVERTISEMENT

Corpul de control a fost trimis, în luna aprilie, să verifice acuzațiile unui asistent medical care susținea că în perioada 4-7 aprilie ar fi decedat 20 de pacienți la secția ATI. Motivul invocat de asistentă ar fi fost administrarea incorectă a unui medicament.

La finalul controlului, , iar pacienții care au murit la ATI au fost tratați corespunzător. Toate procedurile de pe documente erau corecte și au fost respectate.

ADVERTISEMENT

La scurt timp după acest control, a apărut comunicatul anchetatorilor care anunța că cele două cadre medicale sunt acuzate de tentativă de omor cu premeditare.

„Ministerul poate verifica proceduri administrative, din punct de vedere al tratamentului nu au specializare, sunt acolo economiști sau juriști, au verificat modul în care organizarea internă a spitalului a respectat procedurile, a verificat situația care a dus la informația că pacienții au putut să fie tratați necorespunzător”, a explicat Alexandru Rafila, conform Digi24.

ADVERTISEMENT

O altă demisie venită în lanț în contextul scandalului este cea a consilierului onorific al ministrului Sănătății pe probleme de sănătate mintală, medicul psihiatru Gabriel Diaconu. Acesta și-a arătat de-a lungul timpului susținerea pentru cele două doctorițe. De asemenea, directorul spitalului a luat o decizie asemănătoare.

„Așa cum am anunțat public, mai devreme am fost la Ministerul Sănătății și mi-am înmânat demisia. Am avut o discuție serioasă cu domnul ministru despre ultimele zile. Tehnic, funcția de consilier onorific, nefiind remunerată, nu presupune un contract, drept urmare demisia este un gest simbolic.

ADVERTISEMENT

I-am explicat forma mea de protest ca fiind menită să ridice conștiința asupra pericolului în care ne aflăm: pacient contra doctor, o breaslă în genunchi, și mai multă medicină defensivă, plecări din spitale din – pur și simplu – frică, și un regim polițienesc care se instituie, treptat, în sistemul sanitar”, a explicat Gabriel Diaconu, într-o postare pa pagina sa de Facebook.

Și managerulul Spitalului Pantelimon, Bogdan Socea, și-a anunțat demisia pe pagina sa de Facebook, cu o săptămână în urmă. Acesta a susținut că decizia a fost luată din cauza scandalului apărut.

„În lumina solicitării domnului Ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a Primului Ministru și a circumstanțelor recente, îmi prezint demisia din funcția de manager al Spitalului Clinic de Urgență Sfântul Pantelimon București, pentru a sprijini eforturile comune de restabilire a încrederii publicului în această instituție”, spune Socea.