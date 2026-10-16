Demitere de răsunet în Liga Florilor. Corona Brașov l-a dat afară pe norvegianul Bent Dahl. Cine îi ia locul

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După două sezoane în care a încheiat pe ultima treaptă a podiumului cu Bogdan Burcea la cârmă, Corona Brașov spera să poată continua pe aceeași linie și cu Bent Dahl. Însă startul de stagiune a lăsat de dorit și șefii clubului au hotărât să-l demită pe tehnician.

Bent Dahl a fost demis de la Corona Brașov

Adus la începutul sezonului pentru a-l înlocui pe Bogdan Burcea, , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Bent Dahl a început dezastruos sezonul cu Corona Brașov și a fost îndepărtat de la conducerea echipei. Formaţia de sub Tâmpa a anunţat oficial despărţirea dintre Bent Dahl şi secundul Bo Rudgaard.

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, norvegianul a mai rezistat încă patru runde. Însă înfrângerea de acum două zile de pe teren propriu cu Târgu Jiu, scor 20-22, i-a fost fatală. Odată cu el a plecat și secundul Bo Rudgaars, iar cei doi au negociat la sânge rezilierea și vor primi salarii compensatorii.

Corona Brașov, două variante pentru înlocuirea lui Dahl

După ce în startul sezonului a dus-o pe Corona Brașov în finala Supercupei României, Bent Dahl nu a mai avut rezultate și în campionat. El lasă formația de sub Tâmpa pe locul 10, cu doar patru puncte adunate în șase etape.

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Din informațiile obținute de FANATIK, conducerea formației brașovene are două variante pentru înlocuirea norvegianului. Prima este Carmen Amariei, care tocmai și-a reziliat contractul cu echipa masculină a Universității Cluj. O altă soluție o reprezintă instalarea până la finalul sezonului a Marianei Tîrcă, cea care la începutul anului a revenit în club pe poziția de director tehnic.

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Și CSM Iași a schimbat banca tehnică

Nou promovată în Liga Florilor, CSM Iași a început și ea modest sezonul în Liga Florilor. După o singură victorie și cinci înfrângeri, conducerea clubului a hotărât să se despartă de portugheza Ana Seabra, adusă în această vară.

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Antrenoarea va lua câteva salarii compensatorii după ce a fost demisă. În locul ei va reveni Dan Bura, tehnicianul care a reușit promovarea echipei. Acesta fusese retrogradat ca secund, pentru a-i face loc Anei Seabra.