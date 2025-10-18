Demitere-șoc în Premier League! Antrenorul a fost dat afară la 19 minute după ce s-a terminat meciul

Dezastru pentru Ange Postecoglou! Antrenorul australian a fost dat afară de la Nottingham Forest după o serie neagră de rezultate. Conducerea a făcut anunțul la doar câteva minute după înfrângerea din partida cu Chelsea.
Ange Postecoglou a fost numit pe banca celor de la Nottingham Forest la începutul acestui sezon, după ce, în ultima stagiune, a pregătit echipa lui Radu Drăgușin, Tottenham. Se pare însă că alegerea nu a fost una inspirată. Formația de pe City Ground a ajuns la 10 meciuri consecutive fără victorie.
Conducerea clubului a decis că echipa nu are viitor sub comanda lui Ange Postecoglou, iar antrenorul australian a fost demis. Anunțul a fost făcut public la doar 19 minute după meciul pierdut cu 0-3 în fața celor de la Chelsea. Doar 39 de zile a rezistat tehnicianul pe banca echipei.
„Nottingham Forest anunță că, în urma unei serii de rezultate și evoluții dezamăgitoare, Ange Postecoglou a fost eliberat din funcția de antrenor principal, cu efect imediat. Clubul nu va oferi alte comentarii în acest moment”, au scris reprezentanții clubului pe social media.
Ange Postecoglou s-a născut în Grecia, dar a crescut în Australia. A fost jucător la South Melbourne, echipă cu care a câștigat două titluri. După retragere, a devenit antrenor chiar la același club, unde a obținut primele succese ca tehnician și s-a făcut remarcat.
A urmat o carieră impresionantă în fotbalul australian, culminând cu preluarea naționalei. A condus Australia la Cupa Mondială din 2014 și a cucerit Cupa Asiei în 2015. Apoi a făcut pasul spre fotbalul european. A avut rezultate bune la Celtic și a reușit să facă ajungă în Premier League, la Tottenham. Are în palmares un trofeu Europa League câștigat la cârma londonezilor.