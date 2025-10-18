Demitere-șoc în Premier League! Antrenorul a fost dat afară la 19 minute după ce s-a terminat meciul

Dezastru pentru Ange Postecoglou! a fost dat afară de la Nottingham Forest după o serie neagră de rezultate. Conducerea a făcut anunțul la doar câteva minute după înfrângerea din partida cu Chelsea.

ADVERTISEMENT

Ange Postecoglou, out de la Nottingham Forest! Australianul a fost demis după 39 de zile

, după ce, în ultima stagiune, a pregătit echipa lui Radu Drăgușin, Tottenham. Se pare însă că alegerea nu a fost una inspirată. Formația de pe City Ground a ajuns la 10 meciuri consecutive fără victorie.

Conducerea clubului a decis că echipa nu are viitor sub comanda lui Ange Postecoglou, iar antrenorul australian a fost demis. Anunțul a fost făcut public la doar 19 minute după meciul pierdut cu 0-3 în fața celor de la Chelsea. Doar 39 de zile a rezistat tehnicianul pe banca echipei.

ADVERTISEMENT

„Nottingham Forest anunță că, în urma unei serii de rezultate și evoluții dezamăgitoare, Ange Postecoglou a fost eliberat din funcția de antrenor principal, cu efect imediat. Clubul nu va oferi alte comentarii în acest moment”, au scris reprezentanții clubului pe social media.

Nottingham Forest Football Club can confirm that after a series of disappointing results and performances, Ange Postecoglou has been relieved of his duties as head coach with immediate effect. The Club will make no further comment at this time. — Nottingham Forest (@NFFC)

Cariera lui Ange Postecoglou

Ange Postecoglou s-a născut în Grecia, dar a crescut în Australia. A fost jucător la South Melbourne, echipă cu care a câștigat două titluri. După retragere, a devenit antrenor chiar la același club, unde a obținut primele succese ca tehnician și s-a făcut remarcat.

ADVERTISEMENT

A urmat o carieră impresionantă în fotbalul australian, culminând cu preluarea naționalei. A condus Australia la Cupa Mondială din 2014 și a cucerit Cupa Asiei în 2015. Apoi a făcut pasul spre fotbalul european. A avut rezultate bune la Celtic și a reușit să facă ajungă în Premier League, la Tottenham. Are în palmares un trofeu Europa League câștigat la cârma londonezilor.