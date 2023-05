Democrația din România, în pericol. Concluziile raportului institutului de cercetare Freedom House, cel care promovează democrația liberală în toate țările lumii. Freedom House este un institut de cercetare din SUA, cu sediul în Washington, finanțat de către guvernul american.

Principalul obiectiv al e promovarea democrației liberale în lume. În acest context, Freedom House a publicat o analiză prin care a concluzionat că țara noastră are probleme cu democrația luând în considerare cazurile de plagiat la cel mai înalt nivel. Freedom House a remarcat cum în România, Slovacia și Bulgaria în 2022 s-a menținut ”o tendință spre instabilitate”, analizând starea democrației din țările din Europa de Est și Asia Centrală.

În acest raport, în care fiecare țară primește un scor privind democrația, 11 din cele 29 de țări analizate au pierdut puncte, în timp ce în 7 state situația s-a îmbunătățit. Pentru al 19-lea an consecutiv, democrația a suferit un declin în regiuni din Europa Centrală și Asia Centrală.

Raportul menționează că invazia rusă din Ucraina a avut un impact minor asupra democrațiilor, deși un unele cazuri a ”adăugat combustibil suplimentar la focul disfuncţiilor politice”. Comparând România cu Bulgaria și Slovacia, americanii au constatat că țara noastră a avut o guvernare relativ stabilă în 2022, cu un scor de 55.95.

Cu toate acestea, institutul a remarcat cum cabinetul Ciucă nu a fost lipsit de controverse, din cauza scandalurilor de plagiat și a declarațiilor tendențioase referitoare la războiul din Ucraina. Aceste cazuri au dus la demisia câtorva miniștri, conform Freedom House. Între timp, în Bulgaria protestele anticorupție au dus la înlăturarea de la putere a partidului conservator GERB al premierului Boiko Borisov.

În același timp, guvernul slovac condus de premierul Eduard Heger s-a confruntat cu o moțiune de cenzură din cauza unor decizii care au revoltat populația. Mai mult, activitatea tribunalelor și a parchetelor, care evită să se ocupe de ”crimele de ură împotriva unor grupuri minoritare”, au fost din nou aduse în atenția opiniei publice și au scăzut din credibilitatea guvernului.

Asta, după ce în luna octombrie, după uciderea a două persoane într-un bar LGBT din Bratislava, Parlamentul a votat împotriva unui proiect care oferă cuplurilor de același sex drepturi de moștenire și la dosare medicale asemeni cuplurilor heterosexuale. Conform Freedm House, toate frământările politice din aceste țări nu au avut un ”impact semnificativ asupra instituțiilor democratice”.

e cel cu ministrul de interne Lucian Bode în prim plan. În urmă cu 24 de ore, Comisia de Etică anunța că Bode nu a plagiat, însă cazul se va soluționa în instanță. De altfel, Bode nu a dorit să comenteze decizia Comisiei de Etică.

, fie că sunt instanţe academice, fie că sunt instanţe de judecată. Vreau să spun de la început că am un respect deosebit faţă de întreaga comunitate academică din România. Am un respect deosebit faţă de una dintre cele mai prestigioase universităţi din lume – Universitatea Babeş – Bolyai. Astăzi, acest organism la nivel naţional, Consiliul Naţional de Etică, cel mai important îndrituit să verifice conduita şi etica academică a dat acest verdict, de neplagiat, spunând că nu am plagiat în carte şi evident nu am plagiat nici teza de doctorat. Practic, acest verdict vine şi confirmă ceea ce spuneam în urmă cu câteva luni.

A fost o campanie mizerabilă, o campanie politică dusă de USR şi de asociaţii USR, împotriva mea, care nu a avut nicio legătură cu realitatea. Am încredere că adevărul este de partea mea şi, într-un final, justiţia se va pronunţa şi va rămâne o decizie definitivă. Respect toate deciziile instanţelor academice şi instanţelor de judecată din România”, a declarat ministrul.