Denis Alibec a dezvăluit care a fost secretul victoriei în Farul – Universitatea Craiova 3-2: „I-am analizat”

Farul lui Gică Hagi respiră ușurată după succesul cu 3-2 în fața Universității Craiova. Formația constănțeană a obținut trei puncte importante, care le dau încredere elevilor „Regelui” în lupta pentru un loc în primele 6 echipe ale României.

Denis Alibec a dezvăluit care a fost secretul Farului în victoria cu Universitatea Craiova: „I-am analizat”

a fost meciul care a închis etapa cu numărul 14 în SuperLiga României. Fără succes în ultimele trei etape, „marinarii” au învins Craiova lui Costel Gâlcă, în urma unui meci pe care gazele l-au încheiat în inferioritate numerică.

Denis Alibec . Vârful echipei naționale de fotbal a României a dat o pasă sclipitoare la golul de 1-0 înscris de Grigoryan și tot el a dublat avantajul Farului câteva minute mai târziu, cu o execuție perfectă la colțul lung.

La finalul partidei, atacantul lui Gică Hagi a explicat cum au reușit constănțenii să își surprindă adversara și ce au de făcut în continuare pentru a-ți îndeplini obiectivul și anume calificarea în play-off.

„A fost un meci foarte greu. Știam că Universitatea Craiova este o echipă puternică, dar cred că i-am surprins în prima repriză, am făcut pressing sus și am reușit să marcăm rapid două goluri.

I-am analizat, știam că stau sus cu apărarea și am lucrat să jucăm în spatele lor, știam că fundașii sunt lenți. Trebuie să rămânem cu acest spirit și să continuăm pe linia asta, pentru că altfel nu vom reuși să intrăm în play-off.

Eram pe penultimul loc, nu era ok, avem jucători de națională, cu experiență și cred că nu acela e locul nostru. După ce am văzut că am luat roșu (n.r. Vînă a fost eliminat în minutul 48), plus două penalty-uri, dar ′Buzu′ (n.r. Alexandru Buzbuchi) ne-a dat încredere după ce a apărat al doilea penalty. Craiova a fost mereu în primele 3-4 echipe, dar astăzi (n.r. luni, 28 octombrie) am fost mai buni ca ei”, a declarat Denis Alibec, potrivit .

Farul evadează din zona roșie a clasamentului

Farul ia o gură mare de aer după victoria cu Universitatea Craiova. Echipa lui Gică Hagi a scăpat de zona roșie a clasamentului și s-a apropiat la doar 4 puncte de primul loc ce duce în play-off, ocupat de campioana en-titre FCSB.

„Marinarii” au urcat pe poziția a 12-a în clasament și au acumulat 16 puncte, însă va avea parte de o deplasare de coșmar etapa viitoare. Constănțenii vor juca pe Cluj Arena împotriva liderului U Cluj, care are un avans de 7 puncte față de ocupanta locului secund, Petrolul.