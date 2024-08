Denis Alibec a dezvăluit marele regret al carierei: ”Nu trebuia să plec!”

Într-o ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste a anunțat că atacantul de 33 de ani a semnat un contract pe un sezon cu ”marinarii” și : 10.000 de euro pe lună.

Plecarea de la Inter Milano, marele regret al lui Denis Alibec

La scurt timp după întoarcerea sa în țară, Denis Alibec a mărturisit că cel mai mare regret este momentul când a decis să plece de la Inter Milano pentru a juca sub formă de împrumut la formația belgiană Mechelen.

”(n.r. – Ce ai schimba la cariera ta dacă ai putea?) În primul rând, nu aș pleca din Italia de la Inter pentru că acolo am învățat cam tot ce știu despre fotbal și cred că mai aveam multe de arătat acolo.

(n.r. – Ce ți-a lipsit?) Inspirația în a lua decizii. Aveam de ales între împrumut în Belgia sau a rămâne rezervă la Inter și cred că trebuia să rămân pentru că după ce am plecat eu, au plecat majoritatea atacanților și cred că aveam o șansă mare să joc la Inter.

Liniștea contează cel mai mult, mai ales dacă ai oameni lângă tine care vor performanță și care oferă ajutor și sprijin. Cred că asta contează cel mai mult la un fotbalist, să aibă încredere din cadrului clubului la care joacă”, a declarat Alibec, conform .

De ce a ales Farul în detrimentul celorlalte oferte din SuperLiga

Internaționalul român, care s-a întors în campionatul intern după o aventură de un an în Qatar, a explicat faptul că în momentul când a plecat de la Farul i-a promis lui Gică Hagi că atunci când va reveni în țară o va face doar la gruparea din Constanța.

”Când am plecat de aici am avut o discuție cu Mister și i-am spus că dacă mă voi întoarce în țară, atunci mă voi întoarce numai la Farul, chiar dacă m-au dorit toate celelalte echipe din SuperLiga. Nu am putut să-l dezamăgesc pe domnul Hagi. Am vrut doar să îmi țin promisiunea pentru că așa este frumos”, a spus Denis Alibec.

După victoria pe care Farul a obținut-o în fața lui FC Hermannstadt, atacantul a dezvăluit faptul că în contractul său există o în străinătate dacă primește o ofertă bună.

”Am așteptat un pic, să văd ce oferte am. Oricum, aici aveam prima opțiune din țară. Nu se punea problema să merg altundeva. E ca data trecută (n.r. – clauza din contract), dar nu mă gândesc la asta acum. Mai am nevoie de câteva meciuri, dar eu zic că sunt bine”, a afirmat Alibec.