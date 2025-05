Denis Alibec a ieșit accidentat de pe teren înainte de meciurile României cu Austria și Cipru: „Trebuie să fac un control”

, în ultimul meci al sezonului. Însă, în minutul 60, atacantul lui Gică Hagi și al echipei naționale, Denis Alibec, a acuzat dureri și a fost schimbat.

Denis Alibec: „Este mai greu play-out-ul decât play-off-ul”

La finalul partidei, Denis Alibec a afirmat că Farul a avut parte de un sezon modest, iar acest lucru trebuie să se schimbe din vară. Vedeta lui Hagi este de părere că clubul din Constanța și-a pierdut identitatea de joc

„Am venit să câșțigăm, am jucat fotbal mai bine decât în ultimele meciuri, dar nu am reușit să marcăm. Acum așteptăm. Nu ne-am creat ocazii, a fost un an prost per total, dar putem să salvăm ceva cu acest baraj de Europa.

Nu am reușit să intrăm în play-off, asta cred că ne-a demoralizat puțin. Era obiectivul principal pentru noi. Important este că am rămas în SuperLiga. Am avut emoții, cred că este mai greu play-out-ul decât play-off-ul. Este doar un meci, toate echipele dau 100%.

La anul trebuie să începem bine, să ne recăpătăm identitatea fotbalistică. Trebuie să pasăm, să dominăm. Foarte multe echipe ne-am dominat sezonul ăsta. Nu este bine”, a declarat Denis Alibec la flash-interviu.

Denis Alibec: „M-a înțepat genunchiul”

și de accidentarea care l-a făcut să părăsească terenul în minutul 60. Fotbalistul în vârstă de 34 de ani a mărturisit că a simțit o dureri la genunchi și că așteaptă rezultatul unui control medical pentru a știi sigur că accidentarea nu este gravă.

„Trebuie să fac un control, m-a înțepat genunchiul. Am avut o fază când am alunecat în prima repriză și am simțit ceva. Acum sper să nu fie ceva grav”, a mai spus Denis Alibec.

În acest sezon, șeptarul Farului a marcat 10 goluri și a oferit 11 pase decisive pentru „marinari” în 32 de meciuri disputate în SuperLiga și Cupa României.