Ce spune, de fapt, Denis Alibec despre lupta la play off. Anunțul ferm după Farul – Rapid 3-1

Farul a produs surpriza și a învins-o pe Rapid, la Ovidiu, cu scorul de 3-1. Echipa lui Ianis Zicu i-a surprins pe giuleșteni și rămâne cu șanse cel puțin matematice la calificarea în play-off. Denis Alibec, atacantul revenit după experiența de la FCSB, a fost din nou decisiv.

. Farul Constanța a fost de departe echipa mai periculoasă în ofensivă. Mai mult, constănțenii au făcut un joc solid și pe faza de apărare. Rapid a construit cu multă greutate. Jucătorii lui Costel Gâlcă s-au întrecut în greșeli, iar situația devine parcă din ce în ce mai complicată.

Farul Constanța ajunge la 37 de puncte după victoria din meciul cu Rapid și, matematic, mai are șanse să prindă un loc de play-off. Totuși, chiar și în cazul în care ar câștiga ultimele trei jocuri din sezonul regulat, echipa din Ovidiu ar putea rata clasarea în top 6.

Denis Alibec, din nou decisiv pentru Farul. Atacantul a renăscut după ce a plecat de la FCSB

, a înscris un gol din penalty în duelul cu Rapid, de la Ovidiu. Vârful venit de la FCSB pare că și-a regăsit forma și ar putea fi o armă importantă pentru echipa de la malul mării în partea a doua a sezonului.

„Cred că am controlat prima repriză, am jucat mai bine, cred că este o victorie meritată. Am marcat trei goluri și suntem fericiți pentru victorie. Am jucat bine și la Slobozia sau acasă cu Dinamo, când am pierdut în ultimul minut.

Asta e viața, mergem înainte și trebuie să strângem cât mai multe puncte. Ne jucăm șansa până la capăt. Dacă câștigăm ultimele trei meciuri, eu zic că avem șanse. Acum suntem mai mulți atacanți, mereu ne schimbăm. Mă simt bine la Farul, chiar dacă mai trebuie să lucrez la forma fizică, termin benzina în minutul 60”, a precizat Denis Alibec.

Ianis Zicu a spus ce așteaptă de la Denis Alibec

Ianis Zicu a reușit să îl surprindă pe Costel Gâlcă. La flash-interviu, antrenorul celor de la Farul a ținut să laude atitudinea elevilor săi, care au respectat planul de joc. Tehnicianul a spus câteva cuvinte și despre situația lui Denis Alibec și felul în care încearcă să îl aducă în formă maximă.

„Am reușit să controlăm partida și am câștigat meritat. (n.r. Cum s-a văzut golul lui Ișfan) L-am întrebat: «Știi să faci d-astea?». Făcuse la antrenament, cu două zile în urmă, ceva asemănător și i-a ieșit și acum. Și-a regăsit pasiunea pentru fotbal și este un jucător câștigat pentru fotbalul românesc.

În general, trebuie să ai două sau trei variante, de cele mai multe ori încerci. Se merge pe probabilitate, dar calitatea jucătorilor face diferența mereu. La Denis am stabilit că trebuie să-și capete ritmul prin jocuri, pentru că nu aveam timp de pregătire separată. Din fericire, el a intrat bine de la primul meci și a reușit să ne ajute”, a declarat Ianis Zicu, conform