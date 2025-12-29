Denis Alibec a plecat din România! OUT de la FCSB și ofertat din SuperLiga, atacantul a surprins pe toată lumea. Foto

ADVERTISEMENT

Denis Alibec a decis să părăsească România. Atacantul, care nu mai intră în planurile de viitor ale celor de la FCSB, a ales o destinație specială. Unde s-a fotografiat la final de an.

Denis Alibec a părăsit România

Denis Alibec a revenit la FCSB în vara acestui an cu gânduri mari. Atacantul și-a dorit să joace alături de bucureșteni în cupele europene. Totul s-a dovedit a fi doar un vis frumos, aparițiile sale pe teren fiind din ce în ce mai rare.

, Denis Alibec nu mai figurează în planurile de viitor ale celor de la FCSB. Până la anunțul oficial privind despărțirea dintre cele două tabere, atacantul a ales să plece în Dubai, destinație în care și conaționalii Dennis Man, Valentin Mihăilă și Olimpiu Moruțan și-au petrecut sărbătorile.

Mihai Stoica, anunț clar în privința viitorului lui Denis Alibec la FCSB

Vârful de 34 de ani nu a reușit să se impună la campioana României, iar accidentările i-au pus și mai multe obstacole în cale. Mihai Stoica a anunțat că soarta lui Denis Alibec la FCSB a fost decisă.

„Ne vom despărți de el în iarnă. Nu știu ce vrea el, știu ce vrem noi. Da, am avut o discuție cu el. I-am spus care este gândirea noastră. Nu a ridicat nicio problemă, a fost super profesionist. Nu e vina nimănui. Așa a fost să fie”,

