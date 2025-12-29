Denis Alibec a plecat din România! OUT de la FCSB și ofertat din SuperLiga, atacantul a surprins pe toată lumea. Foto

Denis Alibec a decis să părăsească România. Atacantul, care nu mai intră în planurile de viitor ale celor de la FCSB, a ales o destinație specială. Unde s-a fotografiat la final de an.
Denis Alibec a revenit la FCSB în vara acestui an cu gânduri mari. Atacantul și-a dorit să joace alături de bucureșteni în cupele europene. Totul s-a dovedit a fi doar un vis frumos, aparițiile sale pe teren fiind din ce în ce mai rare.
Ofertat deja de una dintre echipele care luptă la titlu, Denis Alibec nu mai figurează în planurile de viitor ale celor de la FCSB. Până la anunțul oficial privind despărțirea dintre cele două tabere, atacantul a ales să plece în Dubai, destinație în care și conaționalii Dennis Man, Valentin Mihăilă și Olimpiu Moruțan și-au petrecut sărbătorile.
Vârful de 34 de ani nu a reușit să se impună la campioana României, iar accidentările i-au pus și mai multe obstacole în cale. Mihai Stoica a anunțat că soarta lui Denis Alibec la FCSB a fost decisă.
„Ne vom despărți de el în iarnă. Nu știu ce vrea el, știu ce vrem noi. Da, am avut o discuție cu el. I-am spus care este gândirea noastră. Nu a ridicat nicio problemă, a fost super profesionist. Nu e vina nimănui. Așa a fost să fie”, a declarat MM Stoica la FANATIK SUPERLIGA.