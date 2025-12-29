Sport

Denis Alibec a plecat din România! OUT de la FCSB și ofertat din SuperLiga, atacantul a surprins pe toată lumea. Foto

Denis Alibec este foarte aproape de despărțirea de FCSB. Atacantul a decis să părăsească România la final de an. Unde s-a afișat vârful român.
Mihai Dragomir
29.12.2025 | 18:23
Denis Alibec a plecat din Romania OUT de la FCSB si ofertat din SuperLiga atacantul a surprins pe toata lumea Foto
ULTIMA ORĂ
Unde a ajuns Alibec după ce FCSB i-a spus clar că nu va mai continua la club. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Denis Alibec a decis să părăsească România. Atacantul, care nu mai intră în planurile de viitor ale celor de la FCSB, a ales o destinație specială. Unde s-a fotografiat la final de an.

Denis Alibec a părăsit România

Denis Alibec a revenit la FCSB în vara acestui an cu gânduri mari. Atacantul și-a dorit să joace alături de bucureșteni în cupele europene. Totul s-a dovedit a fi doar un vis frumos, aparițiile sale pe teren fiind din ce în ce mai rare.

ADVERTISEMENT

Ofertat deja de una dintre echipele care luptă la titlu, Denis Alibec nu mai figurează în planurile de viitor ale celor de la FCSB. Până la anunțul oficial privind despărțirea dintre cele două tabere, atacantul a ales să plece în Dubai, destinație în care și conaționalii Dennis Man, Valentin Mihăilă și Olimpiu Moruțan și-au petrecut sărbătorile.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu...
Digi24.ro
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat la ședința de azi

ADVERTISEMENT
Un preot a ”explodat” și a dezvăluit ce a făcut Gigi Becali în...
Digisport.ro
Un preot a ”explodat” și a dezvăluit ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Îmi venea să mă dezbrac și să plec. Nu mai puteam suporta”

Mihai Stoica, anunț clar în privința viitorului lui Denis Alibec la FCSB

Vârful de 34 de ani nu a reușit să se impună la campioana României, iar accidentările i-au pus și mai multe obstacole în cale. Mihai Stoica a anunțat că soarta lui Denis Alibec la FCSB a fost decisă.

„Ne vom despărți de el în iarnă. Nu știu ce vrea el, știu ce vrem noi. Da, am avut o discuție cu el. I-am spus care este gândirea noastră. Nu a ridicat nicio problemă, a fost super profesionist. Nu e vina nimănui. Așa a fost să fie”, a declarat MM Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
  • 13 meciuri (346 de minute) a bifat Denis Alibec în a doua sa aventură la FCSB
  • 1 gol și 2 pase decisive au fost contribuțiile sale
„Ploaie” de campioni olimpici și sportivi români la un eveniment caritabil în Suceava....
Fanatik
„Ploaie” de campioni olimpici și sportivi români la un eveniment caritabil în Suceava. Care a fost atracția principală
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Fostul fotbalist al Universității Craiova, OUT de...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Fostul fotbalist al Universității Craiova, OUT de la noua echipă!
Se bate Dinamo la titlu?! Legenda “câinilor”, declaraţie surpriză: “Le lipseşte un Gigi...
Fanatik
Se bate Dinamo la titlu?! Legenda “câinilor”, declaraţie surpriză: “Le lipseşte un Gigi Becali”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Cazul halucinant al lui Louis Munteanu: 'Ai luat șpagă de la Rennes! Vrei...
iamsport.ro
Cazul halucinant al lui Louis Munteanu: 'Ai luat șpagă de la Rennes! Vrei să mă păcălești!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!