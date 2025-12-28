Denis Alibec a primit prima ofertă! Patronul care se luptă pentru titlul în SuperLigă a dat anunțul: „Îl pun pe picioare instantaneu”

ADVERTISEMENT

Denis Alibec (34 ani) a revenit la FCSB în vara acestui an, însă evoluțiile sale sporadice nu au impresionat. În ciuda acestui lucru, atacantul prezintă încă interes pentru multe formații, iar patronul unei echipe l-a ofertat în direct.

Valeriu Iftime îl vrea pe Denis Alibec la FC Botoșani

Deși evoluțiile lui Alibec din acest sezon nu au impresionat, Valeriu Iftime e convins că atacantul și-ar reveni la forma ce l-a consacrat dacă ar semna cu FC Botoșani. Patronul moldovenilor e optimist că .

„O să vorbesc zilele următoare cu Leo Grozavu, nu am apucat încă. Să vedem dacă lui Alibec i-ar conveni 6 luni la Botoșani. L-aș pune pe picioare instantaneu. Redevine cel mai bun fotbalist din România dacă vine la noi. Totuși, totul depinde de fotbalist.

Ăsta nu e un fotbalist să stea pe dreapta, nu există! Nu există, credeți-mă! Nu este o scuză pentru nimeni ca Alibec să nu joace. Totul depinde de încrederea pe care i-o dai, să-i spui că este cel mai bun. Dacă ar vrea să vină la Botoșani, Alibec ar fi numărul 1. Împrumut, ce vrea el.

Nu e Alibec pe teren, toată lumea pierde, să știți! Nu e sănătos pentru cei care iubesc fotbalul. Un talent rar. O să ne pară rău dacă nu joacă acum, are și el o vârstă”, a spus Valeriu Iftime, conform . Nu e prima oară când , chiar dacă în primă fază .

Ce spune Mihai Stoica despre Denis Alibec

În ultima emisiune din acest an a FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoica a transmis că, cel mai probabil,

„Am avut o discuție cu Alibec. Probabil că ne vom despărți de el în iarnă. Nu știu ce vrea el, știu ce vrem noi. Da, am avut o discuție cu el. I-am spus care este gândirea noastră. Nu a ridicat nicio problemă, a fost super profesionist.

A avut o perioadă cu accidentări peste accidentări. Nu e vina nimănui. Așa a fost să fie. Chimie a fost. Din nefericire, au fost accidentări care l-au ținut departe de teren. A prins puține minute după ce s-a operat. Așa s-a închis”, a declarat președintele FCSB.