Sport

Denis Alibec a primit prima ofertă! Patronul care se luptă pentru titlul în SuperLigă a dat anunțul: „Îl pun pe picioare instantaneu”

Denis Alibec a primit prima ofertă oficială. Atacantul de la FCSB este dorit de o formație ce visează la titlu în SuperLigă. Despre ce echipă este vorba.
Iulian Stoica
28.12.2025 | 16:15
Denis Alibec a primit prima oferta Patronul care se lupta pentru titlul in SuperLiga a dat anuntul Il pun pe picioare instantaneu
ULTIMA ORĂ
Denis Alibec a primit o ofertă din SuperLiga. Foto: sportpictures
Denis Alibec (34 ani) a revenit la FCSB în vara acestui an, însă evoluțiile sale sporadice nu au impresionat. În ciuda acestui lucru, atacantul prezintă încă interes pentru multe formații, iar patronul unei echipe l-a ofertat în direct.

Valeriu Iftime îl vrea pe Denis Alibec la FC Botoșani

Deși evoluțiile lui Alibec din acest sezon nu au impresionat, Valeriu Iftime e convins că atacantul și-ar reveni la forma ce l-a consacrat dacă ar semna cu FC Botoșani. Patronul moldovenilor e optimist că Alibec va redeveni numărul 1 dacă va lua decizia corectă în această iarnă.

„O să vorbesc zilele următoare cu Leo Grozavu, nu am apucat încă. Să vedem dacă lui Alibec i-ar conveni 6 luni la Botoșani. L-aș pune pe picioare instantaneu. Redevine cel mai bun fotbalist din România dacă vine la noi. Totuși, totul depinde de fotbalist.

Ăsta nu e un fotbalist să stea pe dreapta, nu există! Nu există, credeți-mă! Nu este o scuză pentru nimeni ca Alibec să nu joace. Totul depinde de încrederea pe care i-o dai, să-i spui că este cel mai bun. Dacă ar vrea să vină la Botoșani, Alibec ar fi numărul 1. Împrumut, ce vrea el.

Nu e Alibec pe teren, toată lumea pierde, să știți! Nu e sănătos pentru cei care iubesc fotbalul. Un talent rar. O să ne pară rău dacă nu joacă acum, are și el o vârstă”, a spus Valeriu Iftime, conform digisport.ro. Nu e prima oară când Iftime își manifestă interesul pentru atacantul FCSB, chiar dacă în primă fază omul de afaceri l-a refuzat.

Ce spune Mihai Stoica despre Denis Alibec

În ultima emisiune din acest an a FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoica a transmis că, cel mai probabil, Denis Alibec o va părăsi pe FCSB în perioada de mercato din iarnă.

„Am avut o discuție cu Alibec. Probabil că ne vom despărți de el în iarnă. Nu știu ce vrea el, știu ce vrem noi. Da, am avut o discuție cu el. I-am spus care este gândirea noastră. Nu a ridicat nicio problemă, a fost super profesionist.

A avut o perioadă cu accidentări peste accidentări. Nu e vina nimănui. Așa a fost să fie. Chimie a fost. Din nefericire, au fost accidentări care l-au ținut departe de teren. A prins puține minute după ce s-a operat. Așa s-a închis”, a declarat președintele FCSB.

  • 500.000 euro este cota lui Denis Alibec
  • 12 meciuri, un gol și 2 pase decisive a adunat atacantul în acest sezon la FCSB
Iulian Stoica
