Denis Alibec a răbufnit după ce a aflat că nu mai este dorit de Gigi Becali la FCSB: ”Nu mă așteptam să fie așa rău”

ADVERTISEMENT

Folosit extrem de puțin și din cauza numeroaselor accidentări, Denis Alibec nu mai face parte din planurile lui Gigi Becali la FCSB pentru partea a doua a sezonului și sunt șanse mari să plece în această iarnă.

Cum a reacționat Denis Alibec când a aflat că a fost pus de Gigi Becali pe lista plecărilor de la FCSB

În ciuda faptului că oficialii ”roș-albaștrilor” au spus extrem de clar că Denis Alibec nu mai reprezintă o variantă viabilă, veteranul de 34 de nu știe ce va face în viitor, dar e sigur de faptul că nu își va încheia cariera.

ADVERTISEMENT

”Nu mă gândesc la asta (n.r.- la retragere). Am văzut și eu în presă (n.r. – că MM Stoica i-a spus că va pleca de la FCSB), încă n-am discutat nimic. Probabil săptămâna viitoare. Pregătit nu sunt 100%, dar îmi trebuie ceva meciuri în picioare și o să-mi revin.

Am tot auzit discuții, chiar nu știu ce o să fac. Depinde de mine (n.r. – dacă va continua la FCSB). Da, normal, va fi mereu o opțiune (n.r. – dacă se va întoarce la Farul)”, a declarat Alibec, la emisiunea .

ADVERTISEMENT

Ce promisiuni a primit de la Gigi Becali

Atacantul campioanei României a explicat ce înțelegere a avut în vară cu Gigi Becali, atunci când a semnat cu FCSB, și este de părere că a avut foarte mult ghinion în această primă parte a sezonului.

ADVERTISEMENT

”I-am spus că, în caz că vrea să-mi reproșeze ceva, să mă sune și să-mi spună mie direct, nu în presă. Nu mă așteptam să fie așa rău, am venit cu gândul de a continua la națională, de a crește în carieră, dar am avut și ghinion, m-am accidentat, am stat două luni și s-a ajuns la asta.

Mi-au spus că o să jucăm un meci cu un meci (n.r. – el și Bîrligea). Dacă jucam și nu mă accidentam… A fost decizia mea să mă întorc, nu regret, mergem înainte”, a mai spus Denis Alibec.

ADVERTISEMENT

FCSB i-a stabilit soarta lui Alibec

Invitat în emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a mărturisit că a avut o discuție cu Denis Alibec în care i-a explicat că .

”Am avut o discuție cu Alibec. Probabil că ne vom despărți de el în iarnă. Nu știu ce vrea el, știu ce vrem noi. Da, am avut o discuție cu el. I-am spus care este gândirea noastră. Nu a ridicat nicio problemă, a fost super profesionist.

A avut o perioadă cu accidentări peste accidentări. Nu e vina nimănui. Așa a fost să fie. Chimie a fost. Din nefericire, au fost accidentări care l-au ținut departe de teren. A prins puține minute după ce s-a operat. Așa s-a închis”, a afirmat Stoica.

Gigi Becali l-a făcut praf pe Alibec

Deși nu se mai afla în grațiile patronului din cauza faptului că a stat mai mult accidentat, faptul că Denis Alibec a mers să se opereze fără încuviințarea clubului și a fost momentul în care Gigi Becali a hotărât să ia măsuri.

”Alibec se duce să se opereze și nu întreabă pe nimeni. Unde ai mai pomenit asta? El ia o grămadă de bani și zice că s-a operat, gata. Nu m-am mai dus eu să dau cu pumnul în masă, că nu îmi mai arde. Dar lasă că le arăt prin fapte. Sunt decizii”, a precizat Becali, la FANATIK SUPERLIGA.