Denis Alibec a răspuns la întrebarea „Șumudică sau Gică Hagi”. Ce mesaj i-a dat rapidistul după ce a luat titlul cu Farul. Video exclusiv

a reuşit să câştige titlul cu trei echipe din provincie: Astra Giurgiu, CFR Cluj şi Farul Constanţa. Atacantul a fost un om cheie pentru Hagi în acest sezon, dar a fost suspendat în confruntarea de titlu cu FCSB.

Denis Alibec a răspuns la întrebarea „Șumudică sau Gică Hagi”

Într-un interviu acordat la FANATIK SUPERLIGA, Denis Alibec a declarat că Hagi şi se aseamănă foarte mult. Fostul său antrenor de la Astra Giurgiu i-a trimis un mesaj de felicitare după titlul câştigat:

“Şumudică şi Hagi se aseamănă la caracter. Sunt foarte apropiaţi de jucători, ştiu să facă o echipă să dea totul pe teren şi să joace şi pentru ei. Am vorbit cu el (n.r. Şumudică), era foarte fericit. Mi-a spus că e mândru de mine şi că e mândru că mi-a fost antrenor”, a spus Alibec la FANATIK SUPERLIGA.

Ce spune despre titlurile câştigate: “Cel mai frumos, cel cu Farul”

Denis Alibec a vorbit despre titlurile câştigate în carieră spunând că cel mai frumos este cel obţinut acum cu Farul Constanţa, mai ales că a trecut prin mari emoţii la scorul de 0-2 pentru FCSB:

“Titlurile mai importante sunt cu Astra și cu Farul, la CFR nu am jucat atât de mult. Dar un titlu este un titlu. Cel mai frumos, cel cu Farul. Și cel de la Giurgiu a fost frumos, nu ne dădea nimeni nicio șansă. Și anul ăsta am făcut istorie și e un vis devenit realitate. Nu m-am gândit ce urmează.

Aștept să se termine sezonul, iar după trebuie să fiu concentrat să dau totul la națională. Voi vedea după ce voi face. Eram foarte supărat că nu joc. La 2-0 mă gândeam ‘ce prost ai fost că ai luat roșu. Mă treceau toate gândurile, mă acuzam. Dar aveam încredere în băieți, știam ce valoare au, știam că putem să batem pe oricine.

“După golul de 3-2 îmi venea să intru pe teren. Dar mă gândeam că poate pierdem cu 3-0”

Eram supărat, să conduci un an întreg campionatul și să te vezi condus în minutul 17. Ușor, ușor, am văzut băieții cum joacă. Și știam că putem să revenim. A fost o săptămână grea, am fost foarte supărat. Am fost alături de echipă la antrenamente, sunt jucător cu experiență și trebuia să fiu cu echipa.

După golul de 3-2 îmi venea să intru pe teren. Dar mă gândeam că poate pierdem cu 3-0. Am stat pe tunel. Trebuia să stau aproape de teren, am avut o adrenalină și niște emoții ca niciodată.

E altceva când ești pe teren. Parcă nu mai treceau alea 5 minute. De când am venit aici am crezut că luăm titlul, mi-am dat seama că suntem cei mai buni”, a spus Alibec.

