Denis Alibec, acuzații dure după Farul – FC Botoșani 1-1: „E vina tuturor, și a clubului!”

Denis Alibec, marcator în Farul – FC Botoșani 1-1, dar și autorul unei ratări uriașe spre final de meci, a reacționat după remiza care a agitat și mai mult apele în echipa dobrogeană. Experimentatul atacant nu s-a ferit să acuze chiar conducerea clubului. Rămâi pe site-ul nostru pentru a vedea ce a spus vârful după partida din etapa 7 de play-out.

Rezultatul nu o ajută prea mult pe echipa lui Flavius Stoican, mai ales dacă Petrolul o va învinge pe UTA, întrucât „marinarii” ar cădea pe locul 13, primul care reprezintă disputarea barajului pentru supraviețuirea în SuperLiga.

Denis Alibec, cel care a restabilit egalitatea pe tabelă în minutul 47, a fost extrem de dezamăgit de scorul final și a reacționat dur după meci. „Chiar nu am o explicație, nu am fost în stare să o băgăm în poartă, am avut și eu 3-4 ocazii singur cu portarul. Avem și ghinion, sincer. Cred că meritam mai mult. Suntem foarte triști.

Nu știu ce să vă răspund, e vina tuturor, și a clubului probabil. Suntem în situația asta și nu trebuie să ne mai gândim la ce am făcut acum 3 ani. Trebuie să o scoatem de aici, să jucăm precum acum, pentru că eu cred că am jucat bine, dar ne-a lipsit șansa. Va fi un meci greu la fel ca acesta, care pe care, sperăm ca Petrolul să se încurce. Altă șansă nu avem“, a declarat Denis Alibec, conform digisport.ro, după Farul – Botoşani 1-1.

Marius Șumudică le-a atras atenția celor de la Farul în cazul în care ajung la baraj

Primul meci al Farului sub comanda lui Flavius Stoican a fost chiar împotriva celor de la FCSB, partidă în care bucureștenii s-au impus cu 3-2 la Ovidiu.

„Atenție, cine va juca baraj cu Voluntari, va avea meci greu. Indiferent ce echipă va juca cu Voluntari… Farul este într-o cădere teribilă, din toate punctele de vedere! Farul, la ce jocuri are, cred că 60-70% este la baraj. La jocul pe care îl prestează… nu au agresivitate”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

