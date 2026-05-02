Denis Alibec, acuzații dure după Farul – FC Botoșani 1-1: „E vina tuturor, și a clubului!”

Denis Alibec a reacționat după remiza de pe teren propriu a Farului cu FC Botoșani, meci care nu i-a scăpat pe „marinari” de emoțiile barajului de menținere în SuperLiga. Ce a spus atacantul.
Mihai Dragomir
02.05.2026 | 20:57
Denis Alibec, frustrat după Farul - FC Botoșani 1-1. Sursa Foto: Sport Pictures.
Denis Alibec, marcator în Farul – FC Botoșani 1-1, dar și autorul unei ratări uriașe spre final de meci, a reacționat după remiza care a agitat și mai mult apele în echipa dobrogeană. Experimentatul atacant nu s-a ferit să acuze chiar conducerea clubului.

Denis Alibec, reacție furibundă după Farul – FC Botoșani 1-1

Etapa a 7-a din play-out-ul SuperLigii a venit pentru Farul cu o remiză acasă cu FC Botoșani. Rezultatul nu o ajută prea mult pe echipa lui Flavius Stoican, mai ales dacă Petrolul o va învinge pe UTA, întrucât „marinarii” ar cădea pe locul 13, primul care reprezintă disputarea barajului pentru supraviețuirea în SuperLiga.

Denis Alibec, cel care a restabilit egalitatea pe tabelă în minutul 47, a fost extrem de dezamăgit de scorul final și a reacționat dur după meci. „Chiar nu am o explicație, nu am fost în stare să o băgăm în poartă, am avut și eu 3-4 ocazii singur cu portarul. Avem și ghinion, sincer. Cred că meritam mai mult. Suntem foarte triști.

Nu știu ce să vă răspund, e vina tuturor, și a clubului probabil. Suntem în situația asta și nu trebuie să ne mai gândim la ce am făcut acum 3 ani. Trebuie să o scoatem de aici, să jucăm precum acum, pentru că eu cred că am jucat bine, dar ne-a lipsit șansa. Va fi un meci greu la fel ca acesta, care pe care, sperăm ca Petrolul să se încurce. Altă șansă nu avem“, a declarat Denis Alibec, conform digisport.ro, după Farul – Botoşani 1-1.

Marius Șumudică le-a atras atenția celor de la Farul în cazul în care ajung la baraj

Primul meci al Farului sub comanda lui Flavius Stoican a fost chiar împotriva celor de la FCSB, partidă în care bucureștenii s-au impus cu 3-2 la Ovidiu. Marius Șumudică le-a atras atenția „marinarilor” după ce a văzut prestația acestora împotriva campioanei României și le-a spus cât de greu le va fi dacă vor ajunge să joace barajul.

„Atenție, cine va juca baraj cu Voluntari, va avea meci greu. Indiferent ce echipă va juca cu Voluntari… Farul este într-o cădere teribilă, din toate punctele de vedere! Farul, la ce jocuri are, cred că 60-70% este la baraj. La jocul pe care îl prestează… nu au agresivitate”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

  • 25 de puncte are Farul după 7 etape din play-out
  • 3 eșecuri, 3 remize și doar o victorie au „marinarii” în aceste meciuri
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
