Denis Alibec anunță renașterea Farului: ”Seamănă mult cu Gică Hagi”

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Farul a început pregătirile, iar Denis Alibec consideră că ”marinarii” l-au găsit pe omul care seamănă foarte mult cu Gică Hagi. Atacantul a anunțat și obiectivul principal pentru sezonul viitor din SuperLiga.

Denis Alibec l-a găsit pe noul Gică Hagi la Farul

În primul amical al verii, Farul a remizat cu bulgarii de la Fratria, scor 1-1, însă Denis Alibec s-a arătat încrezător că echipa va arăta altfel sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău, despre care a precizat că seamănă foarte mult cu Gică Hagi. ”Moțul” a fost , așa cum FANATIK a scris în exclusivitate.

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”Suntem puțin obosiți după perioada asta de pregătire, dar cred că am făcut un meci destul de bun. Am avut ocazii din nou, ca în sfârșitul campionatului trecut. O să lucrăm mai mult la finalizare pentru că trebuie să marcăm.

Trebuie să lucrăm mai mult pentru că nu e normal să ai patru-cinci ocazii singur cu portarul și să nu reușești să marchezi. Orice gol contează, orice punct contează. Ați văzut în ce situație am fost anul trecut și nu vrem să mai ajungem acolo.

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Mă simt foarte bine sub comanda domnului Sabău. Seamănă foarte mult cu domnul Hagi ca și caracter, ca și fotbal, și cred că o să avem un an foarte bun”, a declarat Alibec, la finalul amicalului.

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Alibec, nou contract cu Farul

Veteranul din atacul Farului își dorește ca formația de la malul Mării Negre să lupte din nou pentru intrarea în play-off-ul SuperLigii și a precizat că și-a prelungit contractul cu ”marinarii” pentru încă un sezon.

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”Azi dimineață am semnat prelungirea contractului. Nu am mai vrut să plec de aici pentru că sunt acasă și vreau să ajut clubul acesta să redevină o forță în campionat și să încercăm să luptăm pentru play-off. Am semnat doar pe un an. Vreau să rămân aici pentru restul carierei, dar acum nu depinde doar de mine, trebuie să mă înțeleg și cu conducerea, cum am făcut-o anul acesta.

Sperăm să facem un an cât mai bun împreună, împreună și cu suporterii, pentru că avem nevoie de ei și sper să fim acolo sus. Dacă voi juca bine, dacă voi fi pregătit, dacă mă voi arăta bine în teren, cred că mai am o șansă să revin la echipa națională”, a spus Denis Alibec.

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Avertismentul lui Sabău după venirea la Farul

În ciuda faptului că a fost impresionat de condițiile pe care le-a găsit la Farul, Ioan Ovidiu Sabău și a mărturisit că se va adapta la bugetul care îi va fi pus la dispoziție.

”Vin la un club impecabil, foarte bine organizat. Puține cluburi din România au astfel de condiții. Există stabilitate financiară și e o plăcere să am o sală de forță, să am toate condițiile. Cred că este în primele 3-4 cluburi din România ca organizare și infrastructură. Vreau să avem o colaborare corectă.

Va fi un an greu pentru mine. Mă simt foarte responsabil și nu vreau să îi dezamăgesc pe cei doi prieteni cu care am colaborat și cu care sunt în relații foarte bune. Mă adaptez la ceea ce am ca buget.

Vrem să facem cât mai puține greșeli. Am o perioadă în care va trebui să evaluez fiecare jucător. Atunci când voi lua o decizie, vreau să fiu foarte atent și să fac cât mai puține greșeli, să nimerim niște jucători care să aibă caracter, să aibă foame de performanță, să fie antrenabili”, a afirmat Sabău.