Denis Alibec, aproape de despărțirea în iarnă de FCSB. Ce variante are atacantul lui Gigi Becali. Exclusiv

Gigi Becali a anunțat, la FANATIK SUPERLIGA, că va face , iar printre jucătorii care vor pleca se numără și Denis Alibec.

Denis Alibec, gata de plecarea de la FCSB

Adus în vară cu mari speranțe, de la Farul, internaționalul român nu a reușit să convingă în aparițiile destul de sporadice pe care le-a avut și se pare că soarta sa a fost pecetluită. Atacantul urmează să-și caute echipă în iarnă, iar în cazul în care-și găsește, va rezilia imediat contractul pe care îl are cu FCSB. Altfel, va negocia cu patronul echipei și va primi două, trei salarii pentru a încheia înțelegerea.

„Haideți să vă mai dau o informație. Vedem ce se va întâmpla și cu Denis Alibec, l-am auzit pe Gigi Becali spunând că probabil va pleca. La Denis Alibec e o discuție, apropo de contract. Din câte știu, Alibec va pleca fără vreo compensație dacă găsește echipă. Va rezilia la zi cu FCSB. Poate ajunge inclusiv la Rapid, normal. Ai văzut, la Gigi Becali nu e problemă unde pleacă jucătorii, el dacă vrea să plece cineva poate să plece oriunde.

Asta a fost discuția la meciul de la Farul când Gigi a spus: ‘dacă mă bate Farul, unde am dat înapoi jucători, atunci e o problemă’. Deci asta e cu Denis Alibec. Va pleca dacă are ofertă, eu știu că vrea să plece. Dacă are ofertă va pleca și va rezilia la zi cu FCSB. Dacă nu are ofertă, iar Gigi Becali vrea să se despartă de el, atunci Alibec va lua probabil niște compensații, câteva salarii, 2-3, undeva la 50.000 de euro. Alibec are acum un salariu de 20.000 de euro pe lună din câte știu eu. Probabil că e caz aproape închis Alibec cu FCSB în această iarnă”, a dezvăluit Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

Denis Alibec nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Cifrele atacantului în tricoul FCSB

Dorit de Gigi Becali și în iarna trecută, dar adus în vară, Denis Alibec nu a fost jucătorul pe care omul de afaceri îl aștepta. Atacantul a evoluat în 13 meciuri și a marcat o singură dată, reușind și două pase decisive, cifre care nu au rupt gura târgului. De altfel, jucătorul a intrat și în gura suporterilor, cu care s-a certat după un eșec rușinos suferit de FCSB la Clinceni, cu Metaloglobus.

Atunci, jucătorul s-a dus împreună cu colegii săi la Peluza Nord, iar o parte dintre fani l-au înjurat, moment în care fotbalistul le-a răspuns și de acolo a pornit un întreg scandal. Lucrurile se pare că s-au calmat după intervenția liderului de galerie, la câteva zile după incident și a discutat cu acesta.

Alibec nu mai joacă în 2025

Cu o zi înainte de meciul dintre FCSB și Steaua Roșie Belgrad din Europa League, FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că durerile resimțite de Denis Alibec au devenit insuportabile din cauza unei fisuri de menisc, iar atacantul a decis să se opereze. Deși jucătorul în vârstă de 34 de ani va putea reveni la antrenamente peste aproximativ două săptămâni, este greu de crezut că va reuși să-și recapete forma fizică necesară pentru a evolua încă în acest an.

Astfel, ultimul meci pe care atacantul l-a jucat în tricoul FCSB a fost la confruntarea din campionat, contra celor de la Petrolul, partidă terminată la egalitate, 1-1. Atunci el a fost trimis pe teren pentru ultimele 3 minute și a oferit o pasă extraordinară lui Thiam, însă jucătorul francez nu a putut finaliza din 6 metri și astfel Alibec nu și-a putut trece în cont o pasă decisivă.