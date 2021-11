Denis Alibec, o viață de „bad boy”! Carieră presărată cu bătăi, înjurături, certuri cu colegii și dispute cu antrenorii. Video

În cele ce urmează, FANATIK vă prezintă o succesiune a carierei lui Denis Alibec, presărată, din păcate pentru el, cu bătăi, înjurături, certuri cu colegii și dispute aprige cu antrenorii.

În momentul de față, Denis Alibec este exclus din lot de către Dan Petrescu, iar FANATIK rupturii dintre cei doi.

Viața de „bad boy” a lui Denis Alibec

Încă de la începuturile carierei sale, că este tipul de fotbalist talentat, cu multă personalitate, dar de care problemele se țineau lanț.

În perioada în care a jucat la Farul, mai exact în sezonul 2008-2009, Alibec era doar un puști, care căuta să își facă loc în echipa „marinarilor”, remarcându-se rapid pentru calitatea pe care o arăta la antrenamente și în meciuri.

Un moment greu de înțeles s-a întâmplat pe 24 aprilie 2009, la un meci cu Dinamo, scor 1-4, când s-a debarasat lejer de Lucian Goian, a intrat în careu, dar a trimis în plasa laterală, în timp ce Dejan Rușmir, coechipierul său, îi cerea o pasă în careu.

În acel moment, Rușmir s-a dus către Alibec (avea doar 18 ani atunci) și i-a cerut socoteală pentru că nu i-a pasat, fiind extrem de nervos, semn că între cei doi erau niște neînțelegeri care datau de mai mult timp.

30 de ani are Denis Alibec

„Când am ajuns la Inter, mi s-a urcat la cap!”

În vara anului 2009, de Inter Milano de la Farul pentru 500.000 de euro, iar lucrurile păreau să ia o direcție bună pentru atacant, însă nu a fost așa în cele din urmă.

„Mai mult am învățat acum. Atunci nu-mi imaginam unde sunt și cum ar trebui să fiu, dar pe parcurs am realizat că am pierdut foarte mult.

Când am ajuns acolo am jucat, dar când am ajuns la echipa mare probabil mi s-a urcat la cap și nu am mai realizat nimic.

Regret foarte mult că nu am reușit să rămân acolo și să demonstrez ce puteam. Dar, asta e, mergem înainte și poate odată o să revin”, a povestit Denis Alibec în 2016.

2016 a fost anul în care Denis Alibec a fost ales fotbalistul anului

Bătaie cu un coleg în Belgia

Pentru că Inter a vrut să îl vadă mai mult la treabă pe Denis Alibec, conducerea s-a gândit că un împrumut îl poate responsabiliza mult mai mult, motiv pentru care a fost împrumutat în Belgia, la Mechelen.

Din păcate, în loc să se concentreze pe fotbal, Denis a ieșit din nou în evidență printr-o ieșire în decor, în urma unei bătăi cu un coleg, de altfel și motivul pentru care a fost dat afară de la club.

„A fost vorba despre un incident la un antrenament. Am avut un conflict cu un coleg, ne-am înjurat, ne-am bătut un pic, dar nu a fost ceva exagerat! Se mai întâmplă.

Antrenorul a spus că nu vrea să mă mai vadă. Măcar nu au rămas vânătăi! Ulterior, am discutat cu coechipierul respectiv şi ne-am împăcat. Pentru mine, anul acesta a fost cel mai negru”, povestea Denis Alibec.

1 titlul și 1 Cupă a României are Denis Alibec în palmares, ambele câștigate cu Astra Giurgiu

Nici la FCSB lucrurile nu au mers mai bine

După o perioadă bună avută la Astra Giurgiu, formație alături de campioana României, sub comanda lui Marius Șumudică, antrenorul alături de care s-a înțeles cel mai bine în carieră, Denis Alibec era marele pariu al lui Gigi Becali, care achita nu mai puțin de 2.000.000 de euro pentru a forța grupele Ligii Campionilor.

Începutul a fost bun pentru Alibec , fanii îl adorau deja, el marca goluri, ajunsese să fie pus chiar și pe pânze, galeria arătându-i respectul pentru ce face pe teren, deși era de scurtă vreme în tabăra „roș-albaștrilor”.

Din păcate, a urmat un conflict cu Nicolae Dică, antrenorul de atunci al FCSB-ului, iar Alibec ajunsese într-o umbră imensă a fotbalistului care marca pe bandă rulantă în campionat.

Paradoxal, Gigi Becali îl impunea în echipa de start, dar majoritatea golurilor erau înscrise de Harlem Gnohere, cel care îi lua locul adesea în a doua repriză.

„Atmosfera la echipă e foarte bună fără Alibec! Când se pierde un meci sau un campionat, nu pierde un singur om. Câștigăm împreună, pierdem împreună, asta este filosofia noastră.

Așa a fost să fie la FCSB, a avut șansa lui, nu a profitat de ea”, spunea Nicolae Dică.

„Era de aşteptat să îl schimbe până la urmă. Eu aşa credeam de la început, dar e treaba lor, nu mă interesează pe mine ce se întâmplă acolo.

N-a ştiut să se impună, probabil. De obicei, antrenorii mei au vrut să mă ajute, cu excepția unuia, dar, asta este! Eu încerc să dau totul pe teren”, a spus Denis Alibec după plecarea lui Nicolae Dică de la FCSB.

Cearta cu Dan Petrescu și excluderea de la CFR Cluj

Ajuns la 30 de ani, Denis Alibec continuă să aibă comportamentul puștiului de odinioară, ajungând să îl supere pe Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, care a decis să îl excludă din lot.

a povestit despre ce i-a transmis lui Alibec, recunoscând că, deși el este împrumutat până în vară de la Kayserispor, clubul are posibilitatea de a se despărți de el încă din această iarnă:

„Dacă stabilim… cu acordul nostru își poate încheia împrumutul în iarnă, dar el în mod normal rămâne până în vară.

E cumva nemulțumit și de evoluțiile lui, noi putem doar să fim alături de el, dar chiar l-am rugat să se pregătească în continuare și va depinde doar de el să revină și să fie iertat de Dan Petrescu”.