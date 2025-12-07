Denis Alibec, cel mai controversat subiect după FCSB – Dinamo 0-0. „Nu cred că a inventat”. Pleacă în iarnă? Exclusiv

ADVERTISEMENT

Situația lui Denis Alibec la FCSB este una total atipică. Ce au spus Marius Șumudică, Dănuț Lupu și Adrian Ilie despre viitorul atacantului la campioana en-titre și cum au caracterizat comportamentul său.

Marius Șumudică, șocat de cazul lui Alibec la FCSB

FCSB îi are în compartimentul ofensiv în acest moment pe Alex Stoian, Daniel Bîrligea, David Miculescu, Mamadou Thiam și pe Denis Alibec. Cel din urmă atacant a stârnit un adevărat scandal la echipă.

După ce , Gigi Becali a spus ulterior că operația a fost făcută fără înștiințarea clubului și că Marius Șumudică a fost șocat să afle de gestul fostului său elev.

„Nu cunosc situația. Operația înseamnă operație. Găsești un diagnostic și gata te operezi? Credeți că un jucător, fără să știe doctorul, se duce și își găsește un diagnostic și se operează peste noapte fără să știe doctorul ce avea?

Dacă așa a zis patronul, tind să îl cred, dar lăsați-mă să am semne de întrebare la nivelul staff-ului medical. Eu nu cred că a inventat Alibec deodată, acum, un chist!”, a spus inițial Marius Șumudică.

Marius Șumudică a dat verdictul în cazul viitorului lui Alibec la FCSB. „Nu își mai dorește”

În discuție a fost adus și viitorul atacantului la formația bucureșteană. Marius Șumudică este convins că nu doar Gigi Becali își dorește să scape de Alibec, ci și jucătorul își vede locul în cu totul altă parte.

„Nu cred că își mai dorește să rămână, nu doar că nu îl mai vrea Gigi. Nu știu dacă poate aduce ceva în plus la Rapid, nu mai discut de ei. Sunt atacat pe toate rețelele că bag bățul prin gard, mai ales legat de transferuri. Între Alibec, Baroan și Jambor nu există comparație fotbalistică. Ia-l pe Denis și pregătește-l și fă ce vrei cu el apoi. El dacă e pregătit și e în condiții optime, e în primii 2-3 atacanți din țară!”, a mai spus antrenorul român.

Dănuț Lupu, avertisment pentru Denis Alibec. „Trebuie să înțeleagă asta!”

În discuție a intervenit și Dănuț Lupu, care l-a arătat cu degetul pe Denis Alibec pentru felul în care s-a comportat la FCSB. Fostul mare atacant român i-a atras atenția că nimeni nu este de vină pentru faptul că nu joacă.

„Mai are contract cu FCSB? E cineva de vină că nu joacă el? Mi-e greu să cred că nu a anunțat. Îl dai afară, nu stai la discuții. Cum să pleci fără să anunți. Alibec trebuie să înțeleagă că nu e nimeni de vină că nu joacă!”, a spus și Dănuț Lupu.

Adrian Ilie nu concepe un comportament precum cel al lui Denis Alibec. „La Valencia îi desfăceau contractul!”

Adrian Ilie, fostul mare vârf român, a spus că un gest precum cel al lui Alibec ar fi fost taxat extrem de dur la o echipă din vestul Europei de genul Valenciei. „Cobra” a spus că nicăieri, în afara granițelor României, nu ai voie în calitate de fotbalist să iei tratamente sau decizii pe cont propriu.

„Dar eu nu înțeleg cum fac lucrurile astea. Dacă joci afară din țară, oriunde, nu poți lua nici o pastilă fără să știe clubul, fără acordul doctorului de la club. Dacă era la Valencia, nu exista așa ceva. Îi desfăceau contractul. Nu ai voie să iei o pastilă, dar păi să te operezi singur”, a opinat și Adrian Ilie.