Denis Alibec, dărâmat după umilința din Rapid – Farul 5-0: “Cea mai rușinoasă înfrângere din cariera mea!”

, goluri marcate în ordine de Borza, Petrila, Pașcanu și Dobre, cel din urmă reușind o dublă în finalul partidei. Înfrângerea este una de-a dreptul usturătoare, ce nu a picat deloc bine celor de la Farul, care nu au putut veni cu nici o replică pe terenul rapidiștilor.

Denis Alibec, dărâmat după umilința din Giulești: “Cea mai rușinoasă înfrângere din cariera mea!”

Atacantul constănțenilor, Denis Alibec, și-a găsit cu greu cuvintele la interviul de după meci și a caracterizat acest eșec drept cel mai rușinos și dureros din întreaga sa carieră.

“E cea mai rușinoasă înfrângere din cariera mea. Dar trebuie să trecem peste, dacă ne gândim la meciul nu facem nimic. Așa cum i-am bătut și noi la Constanța, 6-2 (n.r. în sezonul precedent), așa s-a întâmplat și acum.

Așteptăm să ne luăm revanșa la Constanța. Felicitări Rapidului, nu am ce să spun. Am jucat foarte prost, multe greșeli. Nu ne-au surprins. 5 greșeli, 5 goluri. Când intri cu 3 goluri primite la pauză e greu să ai reacție.

E un moment foarte greu. Nu am jucat niciodată în play-out, nu vreau să o fac nici acum. Trebuie să fim împreună, să gândim împreună”, a spus Denis Alibec, la flash-interviul post-meci.

Gică Hagi nu a putut trece peste eșec și a amenințat în direct: “Poate nu o să mai fiu pe bancă!”

La fel de supărat a fost și Gică Hagi, antrenorul propriei sale formații, Farul Constanța. “Regele” și-a exprimat resemnarea după un meci în care echipa sa nu a reușit să se ridice la nivelul Rapidului. Mai mult decât atât, la flash-interviu .

“Tot ce a făcut Rapidul a făcut foarte bine. Am venit să spun cât mai puțin. Am petrecut clipe foarte bune la Farul, dar se pare că am ajuns într-un punct în care nu mai facem ce trebuie.

E o situația grea, trebuie să ne gândim, să tragem concluzii și să schimbăm lucrurile. Legat de meci, eu pot să vorbesc doar de prima repriză. Nu am înțeles ce joc avem, ce pregătim. E clar că adversarul joacă și cred că ne-au dominat, au făcut un meci mare și noi nu am putut. […]

Toți suntem într-o evaluare, jucătorii, staff-ul, eu. Avem o problemă în momentul de față. Cine va rămâne trebuie să lupte pentru Farul, trebuie să schimbăm totul. […]

Poate nu o să mai fiu pe bancă, vedem. Vedem cine va rămâne. Cine vrea să mai fie aici, pentru că poate unii nu mai vor”, a declarat Hagi, la finalul interviului.