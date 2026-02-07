Sport

Denis Alibec, de neoprit după plecarea de la FCSB! Ce a reușit în Unirea Slobozia – Farul. Video

Denis Alibec, „descătușat”. Atacantul se bucură din plin de fotbal după plecarea de la FCSB și a marcat un nou gol pentru Farul.
Mihai Dragomir
07.02.2026 | 14:03
Denis Alibec de neoprit dupa plecarea de la FCSB Ce a reusit in Unirea Slobozia Farul Video
Denis Alibec a marcat un nou gol pentru Farul. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Farul Constanța joacă în etapa 26 din SuperLiga în deplasare cu Unirea Slobozia. Denis Alibec a marcat un nou gol după despărțirea de FCSB. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Denis Alibec, de neoprit după plecarea de la FCSB. Un nou gol pentru atacant

Denis Alibec a jucat în prima parte a acestui sezon pentru FCSB, unde și-a trecut în cont un sigur gol, din penalty, contra Gloriei Bistrița, în Cupă. Experimentatul atacant a fost îndepărtat de la echipa bucureșteană în această iarnă, întorcându-se la Farul.

După golul din poarta Craiovei din urmă cu două etape și după pasa decisivă pe care a dat-o în meciul precedent cu Dinamo, vârful de 35 de ani a ieșit din nou la rampă în partida cu Unirea Slobozia. El a deschis scorul în minutul 24, când a interceptat mingea în careul advers și a tras cu putere, fără speranță pentru portarul Denis Rusu. VEZI VIDEO AICI.

Denis Alibec a catalogat cea de-a doua sa experiență la FCSB. Ce a spus atacantul

Denis Alibec a jucat de două ori în cariera sa pentru FCSB, al doilea mandat fiind însă unul extrem de dezamăgitor. Vârful român a spus totul despre scurta perioadă petrecută în acest sezon la campioana României, catalogând-o drept o greșeală.

„Am fost primit foarte bine, am foarte mulți prieteni aici. De câțiva ani nu m-am mai uitat le televizor, la presă, dar familia mea era afectată de critici și am decis să mă întorc acasă.

Am făcut o alegere greșită, dar a fost alegerea mea și nu regret nimic. Important e că m-am întors acasă”, spunea Alibec după victoria cu 4-1 în fața Universității Craiova.

  • 500.000 de euro este cota actuală a lui Denis Alibec
  • 63 este cel mai mare număr total de goluri marcate pentru o echipă în cariera sa, la Astra Giurgiu
