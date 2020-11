Denis Alibec a fost printre cei mai slabi jucători din partida Irlanda de Nord – România 1-1. Cu toate acestea, fostul vârf al Astrei Giurgiu consideră că a făcut un meci bun.

Mai mult decât atât, atacantul crede că România a arătat semne foarte bune în perspectiva meciurilor următoare și crede că ne putem aștepta la lucruri mărețe pe viitor!

Deși Alibec nu a tras spre poartă la Belfast, atacantul consideră că s-a mișcat bine și dă vina pentru dificultăți pe soliditatea defensivei adverse, formată din trei fundași centrali.

Denis Alibec, declarații halucinante după Irlanda de Nord – România 1-1: „Am făcut un meci bun”

Timp de 75 de minute, jocul României din partida cu Irlanda de Nord a fost de-a dreptul lamentabil, iar adversarii au avut jocul la discreție. Cu doar un șut pe poartă în această perioadă, România se vedea condusă cu 1-0 și nu era capabilă să profite de victoria categorică obținută de Serbia împotriva Rusiei. Mai mult decât atât, dacă am fi pierdut, doar masa verde ne-ar fi salvat de la retrogradarea în Liga C a UEFA Nations League.

Salvarea a venit de la Eric Bicfalvi, care în minutul 81 a marcat din pasa lui Florin Tănase, în urma unei faze la care a participat și Răzvan Marin. Bicfalvi a reușit să facă după doar șapte minute ceea ce Denis Alibec nu a putut pe parcursul celor 87 petrecute pe teren: a șutat la poartă. Și a și marcat. Cu toate acestea, atacantul naționalei crede că s-a mișcat bine în fața „coloșilor” nord-irlandezi.

„Chiar dacă nu am reușit să câștigăm, este un punct important. Ne bucurăm că am intrat în urna 2 și sperăm să avem o grupă cât mai favorabilă. Trebuie să avem încredere în noi, am făcut un meci bun și trebuie să continuăm așa. Să nu renunțăm până în ultima clipă și să mergem să luptăm la fiecare meci.

Având în vedere că au luat roșu în tur, acum au fost mai puternici. Au jucat cu trei fundași centrali. Nu ne-am putut face jocul în atac, dar am luat un punct și suntem mulțumiți. Știam că ei vor veni cu mingi lungi, am văzut că joacă cu doi atacanți.

A fost greu să ne luptăm cu ei, dar e important că am reușit să înscriem și să luăm un punct. Am încheiat grupa cu fruntea sus, în ciuda dezamăgirii cu Islanda, dar cred că există un plus la naționala României și se va vedea acest lucru și în viitor”, a spus Alibec la ProTV.

Ce spune fostul atacant de la FCSB despre Man și Tănase

Denis Alibec a vorbit și despre cum a fost să evolueze alături de Florin Tănase și Dennis Man în atacul primei reprezentative. Actualul vârf al lui Kayserispor a jucat alături de cei doi și la FCSB, însă nu a dorit să comenteze modul în care s-au prezentat ei astăzi.

De asemenea, Alibec a vorbit și despre selecționerul Mirel Rădoi, despre care s-a spus că ar putea pleca după acest ultim meci din Liga Națiunilor. Atacantul echipei naționale consideră că Rădoi va continua să fie selecționer.

„Am mai jucat cu Man și Tănase la FCSB, pe Florin îl știam de la Viitorul. Nu e o noutate pentru mine, nici nu contează cine joacă. Important e să respectăm principiile. Nu decid eu dacă rămâne Mirel Rădoi, dar din ce văd, asta se va întâmpla”, a conchis Alibec.