Denis Alibec, declarații în forță înainte de Farul – Oțelul. Ce spune atacantul despre decizia UEFA de la meciul România – Kosovo. „Au văzut că nu pot câștiga pe teren și au aplicat ideea de rasism”. Video

Farul Constanța va primi vizita celor de la Oțelul în meciul din runda a 17-a din Superliga României. Ambele echipe sunt încă în lupta pentru play-off, iar duelul de la malul mării se anunță unul extrem de interesant. Denis Alibec a prefațat întâlnirea cu gruparea din Galați.

Farul Constanța – Oțelul Galați, duel tare în Superliga României

Acum, Farul și Oțelul sunt la egalitate de puncte, iar o victorie le-ar apropia pe ambele de play-off-ul Superligii.

Denis Alibec este sigur că duelul cu echipa lui Dorinel Munteanu va fi unul complicat. Se anunță un meci de luptă, însă vârful celor de la Farul crede în șansa echipei sale. Alibec a transmis că obiectivul este unul clar: calificarea în play-off-ul Superligii.

„Este un meci greu. Ținând cont că am pierdut la Galați, trebuie să câștigăm meciul acesta. Pentru noi, orice meci este o finală. Trebuie să prindem play-off-ul. N-am mai jucat de o lună. Îmi e dor să fiu pe teren. Ultimele meciuri au fost foarte bune. Sperăm să o ținem tot așa. Cu siguranță vom da totul pe teren.

Cu siguranță ei vor veni să câștige, dar cred că valoric suntem peste ei și, dacă vom avea atitudine, vom câștiga. Vremea nu contează. Fanii mereu au fost alături de noi. Sperăm să fie în număr cât mai mare și să-i mulțumim.

Cu siguranță va fi un meci de luptă. Am lucrat și eu cu Dorinel. Știu ce fel de antrenor este, dar cred că putem să-i contracarăm. De asta sunt aici, de asta am venit la Farul: să-i ajut să câștige. Nu m-am gândit niciodată la titlul de golgheter, dar cu cât dau mai multe goluri, cu atât mai bine.

Noi nu ne gândim la altceva, dar trebuie să jucăm foarte bine. Acum doi ani am fost campioni. Ar fi urât să nu jucăm în play-off. Nu mă gândesc la plecare. Eu m-am întors aici să joc fotbal și să mă simt bine. Mă bucur că toți au încredere în mine. Eu mereu am jucat sub presiune. Asta e meseria noastră”, a declarat Denis Alibec.

Denis Alibec a vorbit despre meciul cu Kosovo: „Decizia este una corectă. Și ei știau, dar au sperat la altceva”

Atacantul a vorbit și despre incidentele de la meciul România – Kosovo. . Fundașul kosovar a căutat un conflict cu vârful naționalei. Ulterior, oaspeții au mers la vestiare, acuzând spectatorii de pe Național Arena de rasism. La câteva zile distanță, UEFA a dat decizia: România s-a impus cu 3-0 la masa verde.

„Am fost puțin dezamăgit de unele chestii, dar sunt bine acum și mă gândesc doar la meciul de mâine. Nu am ce să spun despre asta. Totul este în regulă. Am avut o discuție cu el (n.r. Mircea Lucescu), dar suntem în relații bune.

Ei de asta au venit. Au văzut că nu pot câștiga pe teren și au aplicat ideea de rasism. Decizia este una corectă. Și ei știau, dar au sperat la altceva. Rrahmani nu mi-a spus nimic. A intrat în mine și asta e”, a mai spus Denis Alibec în cadrul unei conferințe de presă.