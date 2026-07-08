Denis Alibec, deranjat de un gest făcut de proaspăta sa soție, Anca Surdu? Ce s-a întâmplat între cei doi

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O ieșire într-un club de pe litoral s-a dovedit motiv de ceartă pentru Denis Alibec și proaspăta sa soție. Fosta gimnastă Anca Surdu s-a arătat destul de deranjată de un gest venit din partea jucătorului de fotbal.

Contre între Denis Alibec și soția sa, Anca Surdu

Denis Alibec (35 ani) și soția sa, Anca Surdu, au avut parte de o . Destinația de vacanță în care au ajuns la scurtă vreme după nuntă i-a ajutat să se destindă, cu toate că au scos din buzunar o sumă exorbitantă. Cei doi pozează într-un cuplu fericit și unit, însă momentele tensionate nu lipsesc.

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Pe social media par familia perfectă, dar în realitate au și discuții în contradictoriu. Acest aspect a ieșit la iveală cu ocazia unei ieșiri într-un club de fițe de pe litoralul românesc. Potrivit , fotbalistul și fosta gimnastă au fost surprinși în parcarea celebrului local de la malul Mării Negre în timp ce aveau un dialog neașteptat.

Inițial, s-au simțit extrem de bine în club, dar în jurul orei 19:00 blondina a ieșit singură și foarte supărată. Deranjată de atitudinea celebrului sportiv de la Farul tânăra a încercat să explice ceea ce simte. Preț de câteva minute bune jucătorul a făcut gesturi largi, fosta gimnastă fiind decisă să se îndrepte spre casă.

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Cei din apropiere au auzit una dintre replicile lui Denis Alibec. Acesta i-ar fi spus proaspetei sale soții: „Nu-mi face faze d-astea că nu sunt ca alții”. Ulterior, cei doi au revenit la sentimente mai bune. Anca Surdu a lăsat garda jos și s-a întors în club, unde a continuat să se simtă bine. Apoi, au postat mai multe imagini pe rețelele de socializare.

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Cum au pozat cei doi după dispută

Fotografiile din mediul online îi arată zâmbitori și fericiți, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat între ei. Se pare că sarcina frumoasei blondine este un motiv de mândrie pentru cei doi tineri, care abia așteaptă să devină părinți pentru prima oară. Fostul campion al României nu a dezvăluit până acum dacă va avea fată sau băiat.

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Până în ziua în care i se va naște copilul Denis Alibec se concentrează pe viața profesională. Renumitul jucător de fotbal , înființat în anul 1920. Echipa a petrecut peste 40 de sezoane în prima ligă, cea mai înaltă poziție pe care a obținut-o fiind locul patru în trei ocazii.

În altă ordine de idei, sportivul și Anca Surdu sunt unul dintre cuplurile iubite de fani. Pe social media primesc constant comentarii de la urmăritorii lor. Otniela Sandu este una dintre vedetele care a reacționat la pozele pe care le-au realizat în clubul unde au avut o mică dispută. Fosta iubită a lui Sebastian Dobrincu a lăsat mai multe emoticoane care simbolizează îndrăgostirea.

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„Mama și tata m-au dus la club”, a scris o persoană, pe Instagram. „Frumoși”, „Ce tari sunteți voi” sau „Unde l-au găsit pe golanul ăla”, sunt alte mesaje venite din partea oamenilor. La unele dintre ele soția lui Denis Alibec chiar a răspuns, semn că apreciază remarcile acestora.