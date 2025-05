Denis Alibec, detalii despre viitorul său după Farul – Gloria Buzău 1-0. Ce le-a transmis coechipierilor

, unicul gol al întâlnirii fiind marcat în prima repriză de către Narek Grigoryan. Constănțenii au avut o evoluție dezamăgitoare, dar au obținut un succes foarte important în clasament.

Ce a declarat Denis Alibec după Farul – Gloria Buzău 1-0

Formația pregătită de Gheorghe Hagi a ajuns la 30 de puncte după acest succes și s-a îndepărtat la șase lungimi de UTA, prima echipă aflată în zona barajului, care va juca însă luni, contra Petrolului. După golul înscris în prima repriză de Grigoryan, constănțenii au controlat posesia, însă fără să creeze pericol la poarta oaspeților.

ADVERTISEMENT

Evoluția Farului a fost extrem de îngrijorătoare, ținând cont de formula experimentală aliniată de buzoieni, însă cele trei puncte contează enorm pentru „marinari”, care au făcut un pas important spre barajul de Conference League. Pentru a avea șanse la un loc în cupele europene, constănțenii trebuie să termine în primele patru poziții din play-out.

Denis Alibec a tras concluziile la finalul întâlnirii. „Trebuie să muncim mult mai mult dacă vrem să câștigăm și celelalte meciuri. Am spus înainte de partida cu Petrolul că e important să câştigăm două meciuri, am făcut-o, chiar dacă nu într-o manieră frumoasă. Important e că am luat cele șase puncte.

ADVERTISEMENT

Ne bucurăm că Grigoryan a reușit să marcheze, ne-a ajutat foarte mult, atât el, cât și Buzbuchi, care a apărat penalty-ul. La fiecare meci, alți jucători ies la rampă și asta este bine. Vom lua meci cu meci, dar, normal, ne gândim la barajul pentru cupele europene, trebuie să salvăm anul acesta cumva și cred că asta ar fi soluția”, a afirmat atacantul, conform .

Denis Alibec a vorbit despre viitorul său

Contractul lui Denis Alibec cu Farul expiră în vara acestui an, iar atacantul a vorbit despre planurile sale pentru următorul sezon. „N-am discutat cu nimeni, deocamdată sunt la Farul, nu mă gândesc la plecare, vom vedea ce va fi în vară.

ADVERTISEMENT

(n.r. vei lua în considerare doar o ofertă din străinătate?) Acum chiar nu mă gândesc la nimic, trebuie să câștigăm și meciurile care au rămas și să terminăm cu o figură frumoasă anul acesta”, a transmis atacantul. Acționarul Farului, .