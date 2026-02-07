Sport

Denis Alibec, devastat după ce Farul a pierdut la ultima fază cu Unirea Slobozia: „Mental e greu pentru cei tineri”

Denis Alibec a fost descumpănit la finalul meciului Unirea Slobozia - Farul 2-1. „Marinarii” au pierdut la ultima fază, iar atacantul e devastat, știind că echipa sa are șanse infime de a prinde play-off-ul
Cristian Măciucă
07.02.2026 | 16:36
Denis Alibec, devastat după ce Farul a pierdut la ultima fază cu Unirea Slobozia: „Mental e greu pentru cei tineri”. FOTO: sportpictures.eu
Denis Alibec s-a întors la Farul pentru a îi ajuta pe „marinari” să intre în play-off, dar ultimul rezultat i-a năruit speranțele atacantului. Unirea Slobozia a învins-o la ultima fază pe echipa lui Ianis Zicu, care aproape a ieșit din calculele pentru un loc în top 6.

Individual, lui Denis Alibec îi merge bine după întoarcerea la Farul. Atacantul în vârstă de 35 de ani a marcat 2 goluri și a oferit 1 assist, dar, la nivel de echipă, constănțenii și-au luat adio de la play-off. Speranțele formației pregătite de Ianis Zicu s-au năruit la Slobozia, acolo unde a pierdut, scor 1-2, după un gol marcat de Papeau în minutul 90+3.

Ca urmare a eșecului cu ialomițenii, Farul Constanța este pe locul 11, cu 34 de puncte, la cinci lungimi de play-off. „Marinarii” au însă un meci mai puțin disputat, deoarece au jucat înaintea altor rivale la top 6, UTA, U Cluj, CFR Cluj, FC Botoșani, Oțelul și FCSB.

„Păcat, pierdem iar în ultimele minute. Avem șansa să facem noi 2-1 și tot ei marchează. Au avut și ei ocazii, dar am avut și noi, să facem 2-0, 3-0. Ei au fost mai montați ca noi, și-au dorit mai mult victoria. Mental e foarte greu, ai meciurile în mână. Din păcate pierzi meciul, mai ales la mental e greu pentru cei tineri.

Nu cred că mai avem nicio șansă la play-off. Trebuie să ne revenim mental, să luăm de la capăt. Puteam să mai marchez, încerc să-mi fac treaba cât mai bine, chiar dacă nu sunt în cea mai bună formă. Momentan mă gândesc la Farul și apoi o să vedem ce va fi în martie (n.r. la națională, la barajul cu Turcia)”, a declarat Denis Alibec, după Unirea Slobozia – Farul 2-1.

Farul Constanța e ca și căzută în play-out

În acest moment, Farul încă are șanse matematice la play-off, dar ele sunt extrem de mici. În primul rând, echipa lui Ianis Zicu trebuie să câștige tot până la final, dar nu mai depinde doar de ea, ci și de rezultatele pe care le înregistrează echipele de deasupra. „Marinarii” sunt obligați să facă 12 puncte, iar echipa de pe 6 (n.r. FC Botoșani, 39 de puncte) să ia maxim 6-7 puncte din 12.

În plus, ar trebui ca încă una sau două echipe de deasupra Farului să se încurce, iar, la egalitate de puncte, echipa de la malul Mării Negre să fie avantajată la criterii.  Până la finalul sezonului regulat, Farul Constanța mai are de jucat cu Rapid și CFR Cluj, acasă, și cu FC Argeș și Csikszereda, în deplasare.

