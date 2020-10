Denis Alibec, dezamăgit după România – Austria 0-1: „Am luptat, dar atât s-a putut”

Denis Alibec, atacantul echipei naționale, a vorbit despre atmosfera din rândul „tricolorilor” după partida România – Austria 0-1.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

România a ajuns la a treia înfrângere la rând în doar câteva zile, după ce a pierdut 1-2 cu Islanda, ratând orice șansă de calificare la Euro 2021, și 0-4 cu Norvegia în Liga Națiunilor.

Denis Alibec s-a declarat extrem de dezamăgit de rezultat și consideră că România ar fi trebuit să câștige meciurile cu Norvegia și Austria, pentru a îndrepta eșecul din campania pentru Campionatul European.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Denis Alibec după România – Austria 1-0: „Am luptat, dar atât s-a putut”

„E dureros, așa este. Nu știu ce să mai zic, cred că am avut o atitudine mult mai bună decât în celelalte două meciuri, dar n-am reușit să marcăm. N-am fost foarte inspirați, am avut foarte multe șanse de a marca, dar nu am fost în stare. Am controlat jocul trebuia să fim mai atenți în atac și să marcăm. Puteam să câștigăm cele două partide rămase, am demonstrat asta. Am luptat, am încercat, dat atât s-a putut”, a declarat Alibec după meci pentru PRO TV.

Jucătorul Astrei consideră că în jurul echipei se formează un grup omogen de jucători care ar putea să aibă rezultate.

ADVERTISEMENT

„E un grup foarte bun, ne înțelegem foarte bine cu toții, dar ne lipsește victoria. Trebuie să muncim foarte mult și cu siguranță vor veni și victoriile. Atitudinea a fost mult mai bună, dar trebuie să mai lucram în față. Incepusem foarte bine, dar au venit înfrângerile astea care ne-au dat înapoi. Cu siguranță e greu să îți revii mental după ce pierzi o calificare, e greu, dar nu e o scuză”, a adăugat Denis Alibec.

Alibec, nouă meciuri la echipa națională și doar două goluri

Denis Alibec, fostul jucător al Astrei Giurgiu, a strâns nouă partide în meciurile oficiale pentru naționala României în cariera sa. În aceste partide, atacantul a reușit să înscrie de două ori, ultimul gol fiind chiar în fața Austriei, acum o lună, în victoria României din deplasare, 3-2.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În meciul de la Ploiești contra austriecilor, Alibec a jucat 61 de minute, fiind schimbat de Claudiu Keșeru. Acesta a avut câteva situații clare de a marca, dar nu a reușit să le fructifice.