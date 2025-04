Denis Alibec, dezlănțuit după Sepsi – Farul 1-4: ”Trebuia sa fie 7-1 pentru noi”. Cum l-a ajutat Hagi la golul marcat

și-a manifestat bucuria . Echipa sa a obținut prima victorie în play-out și a ajuns să răsufle ușurată în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Denis Alibec, entuziasmat după Sepsi – Farul 1-4

Alibec a avut o nouă prestație solidă în tricoul ”marinarilor”. și le-a oferit lui Radaslavescu și Vînă două pase decisive de cea mai bună calitate.

După încheierea partidei, atacantul echipei naționale a concluzionat că dobrogenii ar fi putut să se impună și cu scorul de 7-1. El a admis însă faptul că elevii lui Dorinel Munteanu au dominat prima parte a jocului, la capătul căreia au intrat în avantaj. Denis Haruț a deblocat tabela de la punctul cu var în minutul 33.

”Prima repriză a fost total a lor. M-am și lovit la cap. Trebuia sa ies la pauză, însă am tras de mine și am rămas în teren. Am arătat fotbal în partea secundă! Trebuia sa fie 7-1 pentru noi, la cum s-a jucat.

Mă bucur că am câștigat. Nu s-a întâmplat nimic deosebit la pauză. Am spus că este ultima noastră șansă. La pauză, ne-am spus că trebuia să încercăm să dam totul pentru a câștiga!

Alibec: ”Trebuia să câștigăm acest joc și mă bucur că am făcut-o”

Gică Hagi mi-a zis de pe bancă: ‘Vezi că e poarta goală!’ Și am tras și am marcat! Trebuie să ne bucurăm de această victorie, că nu mai știam cum e să te bucuri. Trebuia să câștigăm acest joc și mă bucur că am făcut-o.

Nimeni nu se gândea că o să ajungem în situația asta, să ajungem acolo jos în clasament. Luăm meci cu meci și sper să ne ridicăm cât mai mult în clasament”, a declarat Denis Alibec, la finalul partidei.

În urma acestui rezultat, elevii lui Gheorghe Hagi au urcat cel puțin provizoriu pe locul patru din play-out, ajungând la 23 de puncte. Pentru Sepsi a fost a patra înfrângere în tot atâtea posibile din grupa ce stabilește echipele retrogradate în Liga a 2-a. Covăsnenii au căzut pe poziția a opta, ultima de baraj, și au rămas doar cu 21 de puncte.