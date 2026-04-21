Denis Alibec, dezvăluiri din vestiar după Farul – FCSB 2-3: „Este foarte supărat. Eram 100% siguri”

Denis Alibec (35 de ani) a reușit să marcheze contra fostei sale echipe, FCSB, însă Farul a cedat cu 2-3 pe propria arenă și se află pe loc de baraj cu 4 etape înainte de finalul play-out-ului. Experimentatul atacant a tras concluziile după ce echipa sa a suferit primul eșec sub comanda noului antrenor Flavius Stoican.

Farul a deschis scorul în prima repriză a meciului cu FCSB, când Eduard Radaslavescu a punctat după o eroare a lui Ștefan Târnovanu. Startul reprizei secunde a fost unul teribil pentru „marinari”, care au încasat 3 goluri în 20 de minute. Denis Alibec a redus din diferență în minutul 72, însă Farul nu a mai reușit să înscrie și golul egalizator, iar situația din clasament se complică semnificativ.

La final, fostul atacant al FCSB-ului a analizat eșecul suferit. „Am făcut o repriză bunicică. Am condus cu 1-0, iar după pauză nu am reușit să ieșim la fel de montați. Am pierdut meciul pe trei momente bune ale FCSB-ului. E al treilea meci când se întâmplă asta. Trebuie să fim bărbați! Trebuie să stăm cu fruntea sus și să mergem la UTA să câștigăm! Trebuie să o scoatem la capăt. Nu reușim să câștigăm, nu reușim să luăm puncte și nu reușim să jucăm fotbal!

Este foarte supărat (n.r. Flavius Stoican). Săptămâna asta ne-am antrenat foarte bine cu dânsul. Am fost montați și eram 100% siguri că vom câștiga acest joc. După pauză parcă a intrat altă echipă. Avem nevoie de toată lumea, suporteri, jucători, conducere, pentru că doar așa o putem scoate la capăt. Trebuie să dăm totul pentru acest club, pentru că nu merită să fie unde este acum”, a declarat Denis Alibec după , conform .

Farul, situație dificilă în clasament

Eșecul cu FCSB a fost cel de-al treilea consecutiv pentru Farul, după 0-1 cu Unirea Slobozia și 0-1 cu Hermannstadt, . După remiza dintre Petrolul și Hermannstadt, ploieștenii au ajuns la 23 de puncte și au depășit-o în clasament pe Farul, care a beneficiat de rotunjire la finalul sezonului regulat.

Așadar, gruparea constănțeană se află momentan pe loc de baraj și este la doar 4 puncte de poziția a 15-a, direct retrogradabilă. Pentru echipa preluată recent de Flavius Stoican urmează o deplasare lungă la Arad, pentru meciul cu UTA, iar mai apoi, până la finalul play-out-ului, le va mai întâlni pe FC Botoșani (acasă), Oțelul (în deplasare) și Metaloglobus (acasă).