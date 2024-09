Denis Alibec, dialog savuros de la distanță cu Constantin Budescu: „Să stea la Ploiești”. Ce spune după Farul – Sepsi 2-1

Denis Alibec a fost cel mai bun jucător de pe teren . Atacantul nu l-a uitat pe Budescu, pe care îl va reîntâlni etapa viitoare în meciul de la Buzău.

Denis Alibec, „săgeți” la Constantin Budescu: „Să sperăm că o lasă puțin mai moale”

Denis Alibec nu l-a uitat pe Constantin Budescu. Farul va merge la Buzău etapa viitoare, unde „Budi” e vioara întâi: „Să sperăm că Budescu nu va da totul pe teren, că o lasă puțin mai moale. E un jucător extraordinar, sperăm să nu facă un meci bun. (n.r.-Îi transmiți un mesaj?) Să stea la Ploiești”.

ADVERTISEMENT

Atacantul în vârstă de 33 de ani a continuat în același registru discursul și a explicat de ce nu a bătut el al doilea penalty: „M-a rugat frumos să bată penalty ca să marcheze și el. Dacă n-a marcat, am luat eu mingea, ce să fac? Un meci extraordinar de greu, cred că cel mai greu de anul acesta”.

Alibec a vorbit și despre eliminarea lui Omar El Sawy: „Am rămas în 10 oameni foarte devreme, dar am luptat, am muncit mult și cred că rezultatul este meritat. Am luat mingea cu genunchiul și el a dat cu mâna, roșu clar, era ultimul apărător”.

ADVERTISEMENT

Denis Alibec știe ce a avut Farul în plus față de Sepsi: „Mai multă atitudine”

Denis Alibec e de părere că Farul nu a ieșit încă din criză, iar obiectivul e clar: „Cred că am avut mai multă determinare și mai multă atitudine. Eu cred că arătăm mult mai bine, cel puțin fizic.

Încă suntem într-o situație grea și sper să ieșim din această zonă și să intrăm în play-off”, a mai spus veteranul „marinarilor” la finalul partidei pentru .

ADVERTISEMENT

Atacantul a revenit pentru a treia oară la Farul. A fost dorit și de Rapid

Denis Alibec este unul dintre cele mai importante transferuri din această vară în SuperLiga. A revenit la Farul pentru a treia oară, după despărțirea de qatarezii de la Muaither SC.

: „Știi că nu a vrut să îl dea pe Alibec, nu? Au apărut niște informații și e adevărul. Șumi l-a vrut mult pe Alibec, singurul pe care Hagi nu a vrut să i-l dea lui Șucu săptămânile astea. L-a refuzat de două ori.

ADVERTISEMENT

Deci Șucu a insistat în discuții cu Gică Hagi: ‘Dă-mi-l și pe Alibec pentru că îl vrea Șumudică. Și a spus: Orice, dar e linie roșie la Alibec pentru că vreau să fac proiectul în jurul lui’”, a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.