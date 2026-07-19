Sport

Denis Alibec, din nou campion la înjurături! A comis-o și după U Cluj – Farul Constanța 2-1: „A spus ceva de familia mea!”

La nici două luni de la incidentul cu copiii de la barajul de menținere în SuperLiga României, Denis Alibec lovește din nou. Atacantul „marinarilor” i-a adresat injurii dure lui Ovidiu Bic
Ciprian Păvăleanu
19.07.2026 | 20:44
Denis Alibec din nou campion la injuraturi A comiso si dupa U Cluj Farul Constanta 21 A spus ceva de familia mea
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Ce și-au spus Denis Alibec și Ovidiu Bic la finalul meciului. Foto: sportpictures.eu
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Universitatea Cluj a început cu dreptul în campionat, deși în acest debut de sezon a pierdut Supercupa României și a fost eliminată din Europa League de Dinamo Kiev. Ardelenii au învins-o cu 2-1 pe Farul Constanța, iar Denis Alibec a răbufnit la adresa lui Ovidiu Bic în timpul meciului.

Denis Alibec lovește din nou! Ce cuvinte jignitoare i-a transmis lui Ovidiu Bic

Tensiunea din timpul unui meci te poate face să spui lucruri pe care să le regreți la finalul partidei, mai ales atunci când echipa ta este în dezavantaj. Acest lucru s-a întâmplat și cu Denis Alibec, care a reacționat nervos la adresa lui Ovidiu Bic în timpul meciului U Cluj – Farul Constanța.

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Mijlocașul ardelenilor a dezvăluit că Denis Alibec i-a adresat injurii referitoare la familia sa, lucru care l-a deranjat, însă pentru care nu-i va ține ranchiună: „Mă bucur că sunt într-o formă fizică bună, că pot juca din 3 în 3 zile la acest nivel. Cred că am făcut un meci destul de bun, în prima repriză am controlat jocul, am avut și acele două goluri anulate. În repriza a doua am marcat și al doilea gol, au dominat ei în mare parte jocul prin posesie, dar fără să aibă mari ocazii. Ne bucurăm. Era foarte important pentru moralul nostru, ne așteaptă un meci greu în Conference. O să fie greu, dar încercăm să ne recuperăm cât mai bine. O să dăm tot ce avem mai bun.

Sunt nervi la sfârșitul meciului, era și el poate frustrat (n.r. – Denis Alibec). A spus ceva de familia mea, nu îmi place să mă înjure cineva de familie. Am reacționat la rândul meu, nu e nicio problemă, trecem peste, nu sunt ranchiunos. Nu ne-am uitat (n.r. – la cei de la Brann), am jucat din 3 în 3 zile, o să ne uităm la cei din Norvegia și vom încerca să facem un fotbal bun. Suntem o echipă competitivă, avem în mare parte același lot. Sper să depășim ce am făcut anul trecut, ar însemna să câștigăm un trofeu acum. Sper să ne batem acolo sus. Nu avem ce face, știam că vom juca la Sfântu Gheorghe, sperăm să facem un rezultat pozitiv”, a spus Ovidiu Bic, conform Digi Sport.

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În urmă cu două luni, Denis Alibec a creat scene reprobabile după ce a înjurat niște copii de la Barca Academy

Farul Constanța a avut mari emoții la menținerea în SuperLiga României, după ce a învins-o pe Chindia Târgoviște la penalty-uri în meciurile de baraj. Tensiunea și-a spus cuvântul după prima manșă, terminată cu scorul de 3-3, iar Denis Alibec a fost surprins înjurând niște copii de la Barca Academy.

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„Duceți-vă-n p**a mea, că m-ați înjurat tot meciul”, le-a transmis atacantul. Ulterior, el și-a explicat gestul, spunând că nu a vorbit cu cei mici: „N-am înjurat copiii, nu am să o fac niciodată! Eu vorbeam cu cei de la Chindia”, a fost explicația internaționalului român.

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Chindia Târgoviște a înaintat o plângere împotriva veteranului de la Farul Constanța, însă Comisia de Disciplină și Etică a FRF a respins-o, iar fotbalistul a scăpat de suspendare. „Respingem sesizarea AFC Chindia Târgoviște așa cum a fost precizată, ca neîntemeiată”, se arată în hotărârea Comisiei.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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