Denis Alibec, discuţie faţă în faţă cu liderul Peluzei Nord: “Abia aşteaptă să se simtă fotbalist pe teren! Sper că a înţeles dialogul”. Când revine atacantul. Exclusiv

la șapte ani distanță de la prima sa perioadă în tricoul „roș-albastru”, care a fost una nefastă. Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre dialogul său cu experimentatul atacant.

Denis Alibec, dialog cu liderul Peluzei Nord după revenirea la FCSB

Gheorghe Mustață a afirmat că a purtat o discuție cu internaționalul român, care se află într-o situație cu totul diferită în acest moment, atât din punct de vedere personal, cât și fotbalistic, față de prima sa perioadă la FCSB, în sezonul 2017-2018. Atunci, atacantul a intrat în conflict atât cu Mihai Stoica, cât și cu antrenorul echipei de la acel moment, Nicolae Dică.

„Cred că în prima perioadă eu nu l-am prins pe Denis, dar am avut o discuție cu el un an și ceva mai târziu, mi-a spus că și-ar fi dorit foarte mult să joace în acea perioadă cu suporterii pe stadion, înainte cu 5-6 ani lăsa de dorit stadionul, suporterii nu veneau. Acum, eu am muncit și am făcut în așa fel încât toți suporterii să vină alături de echipă. Mă bucur că au venit alături de echipă, dar și de noi, de Peluza Nord. Mi-a zis că își dorea și el, la acel moment, să fie stadionul plin.

Am avut o discuție cu el în urmă cu o săptămână-două. A fost o discuție frumoasă, constructivă, mi-a spus că abia așteaptă să intre pe teren în prezența noastră și să se simtă că într-adevăr, pe teren există un fotbalist. I-am spus ‘Important este să te dăruiești, vezi foarte bine că noi suntem lângă echipă, îți dorim baftă și cât mai multe goluri’.

Sper să fi înțeles dialogul și nu cred că mai are acele gesturi pe care le făcea înainte, când le vedeam și eu la televizor, supărările lui și dezamăgirile lui în joc. Eu cred că el este mai matur acum și cred că știe că în 2-3-5 ani viața fotbalistică se poate termina. Cred că ar trebui să se dăruiască pe teren și să își facă meseria, atunci va fi iubit de noi tot timpul”, a afirmat Gheorghe Mustață în exclusivitate la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Gheorghe Mustață a dezvăluit când va reveni Denis Alibec pe gazon

Din nefericire, , cel din Supercupa României contra lui CFR Cluj. Gheorghe Mustață a anunțat când va reveni pe gazon atacantul. „Am vorbit cu el înainte de meciul tur cu echipa din Andorra, a zis că face niște injecții, poate nu mai ajunge la operație.

Dar o lună de zile cu siguranță va sta, așa mi-a spus el. Noi sperăm să se facă bine, chiar dacă va sta o lună. Maxim într-o săptămână, din ce am înțeles, revine Bîrligea”, a transmis liderul Peluzei Nord.

