Denis Alibec, disperat după Oțelul – Farul 3-2: „Echipa asta nu merită să fie în B! Acum 3 ani am luat campionatul”

ADVERTISEMENT

Farul a ajuns la 7 meciuri consecutive fără victorie în play-out-ul Superligii. Conduși cu 3-0 după 58 de minute pe terenul Oțelului, „marinarii” au fost aproape de o revenire spectaculoasă, însă nu au reușit să egaleze și au cedat cu 2-3. Declarat „omul meciului” după ce a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă, Denis Alibec (35 de ani) a tras concluziile la finalul întâlnirii.

Ce a declarat Denis Alibec după Oțelul – Farul 3-2

Prima repriză a meciului de la Galați a fost una echilibrată, însă Oțelul a deschis scorul prin Conrado, care a transformat o lovitură de la 11 metri. În partea secundă, echipa pregătită de croatul Stjepan Tomas și-a mărit avantajul după reușitele semnate de Paul Iacob și Denis Bordun, însă Farul nu a cedat și a fost aproape de „remontada”. Mai întâi, Denis Alibec a redus din diferență cu o execuție frumoasă din lovitură liberă, iar apoi atacantul a oferit pasa decisivă la reușita lui Victor Dican.

ADVERTISEMENT

Din nefericire pentru Farul, avea să fie ultimul gol al meciului. Experimentatul atacant a tras concluziile la final. „Chiar nu ştiu ce să mai zic. Iar pierdem, 3-0 pentru ei. Nu ştiu. Nu am cuvinte. Vreau doar să le transmit suporterilor că avem nevoie de ei. Mai este un meci. Echipa asta nu merită să fie în B. Acum 3 ani am luat campionatul, iar acum riscăm să retrogradăm. Sunt supăraţi (n.r. suporterii), vă daţi seama, îi înţelegem.

Trebuie să ne înţeleagă şi ei că suntem în cel mai greu moment din ultimii 10 ani. Aşa a fost şi anul trecut. Şi Sepsi a fost la fel, dar au retrogradat. Nu vrem să avem aceeaşi soartă. Ultimul meci este ca o finală de Mondial pentru noi. Nu îmi este teamă. Ştiu că putem să rămânem în Liga 1”, a afirmat Denis Alibec după , conform .

ADVERTISEMENT

Ce urmează pentru Farul după eșecul de la Galați

Farul se află într-o situație extrem de dificilă după eșecul cu Oțelul. Constănțenii au 25 de puncte în clasamentul din play-out, diferența până la primul loc de baraj, ocupat de Petrolul, fiind de doar un punct. Hermannstadt și Unirea Slobozia sunt la doar 4 lungimi în urma echipei pregătite de Flavius Stoican, așadar cei de la Farul ar putea fi amenințați inclusiv cu retrogradarea directă înainte de ultima rundă.

ADVERTISEMENT

Cel mai bun scenariu pentru Farul în această rundă ar fi ca Petrolul să piardă cu FC Botoșani, iar Hermannstadt și Unirea Slobozia să nu se impună în meciurile cu Metaloglobus, respectiv FCSB. În acest caz, Farul nu ar mai avea emoții cu privire la retrogradarea directă și ar evita și barajul cu un succes în duelul de pe teren propriu cu Metaloglobus.

ADVERTISEMENT

Ce realizări are Denis Alibec în acest sezon pentru Farul

, după despărțirea de FCSB, iar atacantul a avut un impact imediat la gruparea constănțeană. În cele 12 meciuri disputate în Superliga după revenirea la Farul, experimentatul fotbalist a reușit să marcheze de 6 ori și să ofere 3 pase decisive coechipierilor. Experiența actuală este cea de-a patra pentru Alibec la formația din județul natal.