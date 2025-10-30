Denis Alibec, după primul gol din acest sezon la FCSB: „Cu Dumnezeu înainte”. Antrenorul Gloriei Bistrița a contestat penalty-ul din care a marcat

ADVERTISEMENT

Denis Alibec a spart gheața și a marcat primul gol în tricoul FCSB în actuala stagiune. Atacantul în vârstă de 34 de ani a marcat dintr-un penalty controversat obținut de Adrian Șut. La final, fotbalistul a vorbit în fața jurnaliștilor.

Denis Alibec, primul gol de la revenirea la FCSB. Cum a marcat atacantul

FCSB a învins-o pe Gloria Bistrița, scor 3-1 în deplasare și a luat un avantaj important în Grupa B din Cupa României Betano. Denis Alibec, Mamadou Thiam și Alexandru Stoian au înscris pentru campioana României, în timp ce Emmanuel Mensah, atacantul împrumutat de CFR Cluj la Gloria Bistrița, a redus din diferență.

, Denis Alibec a făcut o serie de declarații în fața jurnaliștilor. „A fost un meci foarte greu. Am avut noroc că am marcat două goluri în prima repriză, pentru că în a doua parte ne-au cam dominat. Important e că am câștigat și sperăm să ne calificăm mai departe.

Terenul a fost destul de greu, dar per total bun. Nu ne putem plânge de gazon. Sper doar ca accidentarea lui Miculescu să nu fie gravă, a călcat strâmb și îmi pare rău pentru el. Nu mai contează cât joc. Încerc să-mi fac treaba cât mai bine și, cu Dumnezeu înainte, să vină și rezultatele”, a declarat Denis Alibec.

Ce acuzații a adus antrenorul Gloriei Bistrița. Penalty-ul din care a marcat Denis Alibec, contestat

Nicolae Grigore, antrenorul celor de la Gloria Bistrița, s-a arătat dezamăgit după înfrângerea suferită de echipa sa în fața FCSB-ului. Tehnicianul în vârstă de 42 de ani . Fostul fotbalist consideră că arbitrii au greșit atât la penalty-ul acordat roș-albaștrilor, cât și la golul marcat de Stoian, care a fost surprins în ofsaid.

„Pentru mine, personal, o înfrângere rămâne o înfrângere. Are același gust amar, mai ales că este împotriva FCSB-ului. Mi-e greu să o accept. Am încercat să pregătim în prima fază un joc de așteptare, știam că au jucători foarte rapizi pe contraatac.

După ce au marcat am fost nevoiți să riscăm, să punem presiune mai sus, să câștigăm mingi în terenul lor. Ca o concluzie, jocul a fost bun per ansamblu. Rămâne să analizăm ce greșeli am făcut. Stabiliserăm anumite lucruri care, în febra jocului, s-au interpretat greșit. Dar, per ansamblu, jucătorii au făcut un meci bun.

Încă o mențiune: cred că FCSB nu avea nevoie de ajutorul pe care l-au avut din partea arbitrajului. Mă refer la un penalty ușor acordat, din care au marcat și ne-au forțat să ieșim la joc, și la faptul că în final de joc, când ieșiserăm și riscam tot, forțând egalarea, vine acel ofsaid de un metru și jumătate.

Mai erau 4 minute în care puneam presiune, eram pe un fond de joc bun și nu știam ce s-ar fi putut întâmplat. Dar nu putem lua din valoarea FCSB-ului, din faptul că au o echipă extrem de puternică și au câștigat meritat”, a declarat Nicolae Grigore.

Ce a remarcat Nicolae Grigore la jucătorii săi

Deși Gloria Bistrița a pierdut, Nicolae Grigore a ținut să evidențieze aspectele pozitive din jocul echipei sale. Antrenorul este ferm convins că formația din Bistrița este pe drumul cel bun.

„Mi-a plăcut că jucătorii nu au cedat niciun moment, chiar dacă era 0-2 la pauză. Am făcut 1-2, am avut posibilitatea să egalăm. Asta este ceea ce le-am cerut și am vorbit încă de la conferința premergătoare jocului despre faptul că îmi doresc jucători cu atitudine. Mi-a plăcut lupta.

Ce nu mi-a plăcut sunt niște greșeli pe care le vom discuta. Am nevoit să revăd meciul pentru a mă convinge că sunt așa. Dar Gloria Bistrița este pe un drum bun”, au fost cuvintele lui Nicolae Grigore.