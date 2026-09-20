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Denis Alibec (35 de ani) și Danny Armstrong (28 de ani) au fost protagoniștii unui scandal la pauza meciului Dinamo – Farul Constanța. „Câinii roșii” au intrat cu un avantaj de două goluri după prima repriză, lucru ce a creat frustrare în tabăra „marinarilor”, iar Alibec a fost eliminat după a intrat într-o altercație cu lateralul bucureștenilor. Armstrong, care s-a implicat în acest scandal, a văzut cartonașul galben.

Denis Alibec, eliminat la vestiare în Dinamo – Farul Constanța

, Denis Alibec s-a șicanat cu Danny Armstrong, iar veteranul „marinarilor” a văzut cartonașul roșu, conform . Dinamoviștii susțin că Alibec l-a lovit cu capul pe Danny Armstrong, în timp ce „marinarii” sunt siguri că internaționalul român a simulat lovitura.

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Fotbalistul „câinilor” a căzut la podea, moment în care Danny Armstrong este cunoscut pentru atitudinea sa provocatoare, iar după acest conflict a văzut doar cartonașul galben.

Câte etape de suspendare riscă Denis Alibec după cartonașul roșu primit în Dinamo – Farul

În funcție de ce se va scrie în raportul de arbitraj, Denis Alibec riscă o suspendare destul de drastică. Dacă se consideră că fotbalistul „marinarilor” l-a lovit cu capul pe Armstrong, atunci el ar putea lipsi chiar și șase etape. Dacă Marian Barbu a considerat că a fost doar o împingere, atunci el va lipsi 2 sau 3 etape.

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„Pentru abaterile prevăzute de art. 63.1. lit. a) şi b), sancţiunile aplicabile sunt: a) lovirea cu palma, cotul, braţul, pumnul, capul, piciorul ori călcarea adversarului:

suspendare de la 2 la 6 jocuri dacă nu au produs vătămare fizică, de la 6 la 10 jocuri dacă s-a cauzat vătămarea fizică a victimei sau de la 16 la 24 de jocuri dacă s-a cauzat vătămarea fizică gravă a victimei; în caz de vătămare corporală gravă, dovada acesteia se face prin certificat medico-legal; acte medicale eliberate de unitatea medicală care a diagnosticat vătămarea corporală; b) bruscarea, efectuată prin tragere, împingere, ținere, body-check ori altele asemenea: suspendare de la 2 la 3 jocuri”, se arată în Regulamentul Disciplinar