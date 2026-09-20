Sport

Denis Alibec, cartonaș ROȘU la pauza meciului Dinamo – Farul, după un scandal uriaș la vestiare! Ce suspendare riscă veteranul „marinarilor”

Denis Alibec, veteranul celor de la Farul Constanța, a fost eliminat la pauza meciului cu Dinamo. Scandal uriaș la vestiare cu Danny Armstrong, fotbalistul „câinilor”
Ciprian Păvăleanu
20.09.2026 | 21:39
Denis Alibec cartonas ROSU la pauza meciului Dinamo Farul dupa un scandal urias la vestiare Ce suspendare risca veteranul marinarilor
breaking news
Denis Alibec a fost eliminat la pauza meciului Dinamo - Farul Constanța. Foto: Colaj FANATIK
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Denis Alibec (35 de ani) și Danny Armstrong (28 de ani) au fost protagoniștii unui scandal la pauza meciului Dinamo – Farul Constanța. „Câinii roșii” au intrat cu un avantaj de două goluri după prima repriză, lucru ce a creat frustrare în tabăra „marinarilor”, iar Alibec a fost eliminat după a intrat într-o altercație cu lateralul bucureștenilor. Armstrong, care s-a implicat în acest scandal, a văzut cartonașul galben.

Denis Alibec, eliminat la vestiare în Dinamo – Farul Constanța

Cu nervii întinși la maximum după prima repriză de pe Arena Națională, Denis Alibec s-a șicanat cu Danny Armstrong, iar veteranul „marinarilor” a văzut cartonașul roșu, conform Prima Sport. Dinamoviștii susțin că Alibec l-a lovit cu capul pe Danny Armstrong, în timp ce „marinarii” sunt siguri că internaționalul român a simulat lovitura.

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Fotbalistul „câinilor” a căzut la podea, moment în care Marian Barbu l-a eliminat pe jucătorul formației de la malul Mării Negre. Danny Armstrong este cunoscut pentru atitudinea sa provocatoare, iar după acest conflict a văzut doar cartonașul galben.

Câte etape de suspendare riscă Denis Alibec după cartonașul roșu primit în Dinamo – Farul

În funcție de ce se va scrie în raportul de arbitraj, Denis Alibec riscă o suspendare destul de drastică. Dacă se consideră că fotbalistul „marinarilor” l-a lovit cu capul pe Armstrong, atunci el ar putea lipsi chiar și șase etape. Dacă Marian Barbu a considerat că a fost doar o împingere, atunci el va lipsi 2 sau 3 etape.

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„Pentru abaterile prevăzute de art. 63.1. lit. a) şi b), sancţiunile aplicabile sunt: a) lovirea cu palma, cotul, braţul, pumnul, capul, piciorul ori călcarea adversarului:
suspendare de la 2 la 6 jocuri dacă nu au produs vătămare fizică, de la 6 la 10 jocuri dacă s-a cauzat vătămarea fizică a victimei sau de la 16 la 24 de jocuri dacă s-a cauzat vătămarea fizică gravă a victimei; în caz de vătămare corporală gravă, dovada acesteia se face prin certificat medico-legal; acte medicale eliberate de unitatea medicală care a diagnosticat vătămarea corporală; b) bruscarea, efectuată prin tragere, împingere, ținere, body-check ori altele asemenea: suspendare de la 2 la 3 jocuri”, se arată în Regulamentul Disciplinar

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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