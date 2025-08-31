“Denis Alibec este inutil la FCSB! Nu va juca niciodată bine la ei” Transferul atacantului, criticat: “Gigi habar n-are de lucrurile astea”

. Atacantul visa să joace în Champions League cu echipa roş-albastră, dar atât Alibec, cât şi FCSB au un start de sezon foarte modest.

Dumitru Dragomir: „Denis Alibec este inutil la FCSB! Nu va juca niciodată bine la ei”

Dumitru Dragomir e de părere că atacantul nu se potriveşte stilului de joc de la roş-albaştri. La Profeţiile lui DON Mitică, fostul şef al Ligii e de părere că antrenorii îl folosesc pe un post greşit pe Alibec:

„Denis Alibec este inutil la FCSB! Este jucător de pasă. Nu este ca Bîrligea, să îi dai pe poziţie viitoare, să sprinteze. Nu se potriveşte cu stilul FCSB-ului. L-aş băga doar cu Bîrligea. Dar cu cine să vorbeşti lucrurile astea?

Eu sunt prieten cu Gigi, dar n-avem discuţii de genul ăsta. Pe imobiliare poate că mai avem, dar aşa… nu. Lui Alibec dă-i mingea la picior. El, Tavi Popescu, Florin Tănase, sunt jucători de pasă finală.

„De asta Alibec nu joacă nimic. Nu aş juca în echipă fără doi jucători de pasă finală.”

Restul nu sunt jucători de pasă finală. Îl joacă greşit pe Alibec. Dar Gigi Becali n-are de unde să ştie lucrurile astea. Trebuie să îi spună cineva cu experienţa anilor în fotbal.

Lui Alibec îi dai mingea la picior. . De asta Alibec nu joacă nimic. Nu aş juca în echipă fără doi jucători de pasă finală. Doar ăştia dau valoare echipei”, a spus Dumitru Dragomir la Profeţiile lui DON Mitică.

