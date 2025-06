Denis Alibec, euforic după primul gol de la revenirea la FCSB: ”Trebuie să prind încredere”

Întors la campioana României după 7 ani, Denis Alibec . Atacantul de 34 de ani a marcat un gol în prima repriză din lovitură de la 11 metri și a purtat banderola de căpitan la FCSB.

Prima reacție a lui Denis Alibec după ce a dat gol pentru FCSB

La finalul amicalului cu Almere City, câștigat de ”roș-albaștri” cu scorul de 3-2, internaționalul român a vorbit despre încrederea pe care i-o dă acest gol, dar și despre .

”Mi-am adus aminte de ultima perioadă, mă bucur că am marcat, că am câștigat meciul. A fost un meci de pregătire foarte bun, sper să o ținem tot așa. Importante sunt meciurile oficiale, dar e important pentru mine și că am marcat aici. Trebuie să prind încredere, să îmi cunosc colegii mult mai bine și o să fie bine!

Ne-am înțeles într-un fel (n.r. – cu Gigi Becali), sper să se țină de cuvânt și eu să fac meciuri cât mai bune ca să nu aibă de ce să iasă la TV. E important să ai liniște, am o vârstă, depinde doar de mine să îmi fac eu treaba!”, a declarat Alibec, conform .

Ce l-a motivat să revină la FCSB

Atacantul adus de Gigi Becali de la Farul a mărturisit că a analizat în detaliu această mutare la FCSB și s-a sfătuit și cu Gică Hagi în această privință, dar gândul său este acum doar la titlu și la Champions League.

”M-am gândit mult, am vorbit și cu Hagi, am vorbit și cu cei de aici și am zis că de ce nu?! E o oportunitate și pentru mine să joc în Champions League! S-au schimbat multe pentru că noi atunci n-am reușit să câștigăm campionatul.

Acum, FCSB e echipa campioană și lucrurile sunt mult mai puse la punct. Orice jucător își dorește să joace în Champions. A fost o decizie grea, pentru că am spus că nu voi mai veni. Am vorbit cu persoane apropiate mie și am decis să revin!”, a spus Denis Alibec.