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Denis Alibec, căpitanul Farului Constanța, și-a lăsat echipa în inferioritate numerică după ce a văzut cartonașul roșu la vestiare, în urma unui scandal cu Danny Armstrong. La finalul partidei, veteranul „marinarilor” a explicat de la ce a pornit totul.

De la ce a pornit conflictul dintre Alibec și Armstrong din pauza meciului Dinamo – Farul Constanța

De când a venit în România, Danny Armstrong și-a construit o imagine de provocator. Scoțianul aplică de multe ori această tactică, iar cu Denis Alibec se pare că i-a mers de această dată. Căpitanul formației de la malul Mării Negre a povestit la final că a fost înjurat de fotbalistul advers, fapt pentru care a vrut să-i ceară explicații la pauza meciului.

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Cei doi s-au pus cap în cap, iar conform spuselor lui Alibec, „Armstrong m-a înjurat de familie. M-am dus lângă el, ne-am pus cap în cap și a căzut pe jos. Asistentul era acolo și i-a transmis centralului că e roșu. Fii bărbat până la capăt dacă mă înjuri. N-a fost o lovitură sau ceva. Știam că Armstrong numai așa face, nu știu cum de nu au văzut arbitrii. E greșeala mea și îmi asum, a fost mai inteligent decât mine.

Cu siguranță m-a provocat. Asta face mereu, ați văzut și dumneavoastră. Mi-au spus că am luat roșu pentru gest, nu pentru intensitate. Doar ne-am pus cap în cap. N-ar fi avut ceva la cap dacă i-aș fi dat? Când îi dai un cap în gura cuiva se vede, nu e ca și cum te ridici și joci. Pe teren m-a înjurat, ne-am pus cap în cap și el a căzut pe jos. Antrenorul nu mi-a zis nimic. Urmează să-mi cer scuze colegilor, pentru că am făcut o greșeală”, a declarat Denis Alibec la finalul partidei, conform

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Nu este prima dată când Danny Armstrong își scoate adversarii din sărite

Danny Armstrong se află la al doilea sezon în SuperLiga României, alături de Dinamo, însă deja toată lumea îl cunoaște pentru atitudinea sa provocatoare din timpul meciurilor. Scoțianul se pricepe de minune să intre pe sub pielea adversarilor, iar acest lucru se observă

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Dând la o parte caracterul său, prestațiile sale sunt la un nivel foarte ridicat în acest sezon. În 10 etape, Armstrong a strâns deja 12 contribuții de gol. Scoțianul a marcat 4 goluri și a oferit 8 pase decisive și este unul dintre fotbaliștii ce au dus-o pe Dinamo în fruntea clasamentului.