Denis Alibec, fără milă după ce Farul a pierdut cu Metaloglobus și a ajuns la baraj: „E rușinos! Trăim din amintiri”. Ce a declarat Flavius Stoican

Farul trebuia să obțină un rezultat mai bun decât Petrolul în ultima etapă din play-out-ul Superligii pentru a evita barajul, însă scenariul care a avut loc a fost unul incredibil. Ploieștenii s-au făcut de râs în duelul cu Oțelul de pe teren propriu, 1-5, însă „marinarii” nu au reușit să profite, fiind învinși cu 1-0 la Ovidiu de „lanterna roșie” Metaloglobus, grupare care nu câștigase vreun meci în deplasare pe tot parcursul sezonului. Antrenorul Flavius Stoican (49 de ani) și Denis Alibec (35 de ani) au reacționat la finalul întâlnirii.

Concluzia lui Flavius Stoican după Farul – Metaloglobus 0-1

Metaloglobus a marcat unicul gol al întâlnirii prin Yassine Zakir, în minutul 60, după o eroare uriașă a lui Bogdan Țîru. Fundașul a deviat nefericit balonul spre propria poartă, iar olandezul a profitat și l-a lobat pe portarul Rafael Munteanu. Flavius Stoican a dezvăluit ce le-a spus jucătorilor la final, după ce prezența Farului la baraj a fost confirmată.

„Nu vreau să ne credem noi zmei și, de fapt, nu suntem. Oamenii te-au încurajat, 93 de minute auzeam ‘Farul! Farul! Farul!’ și noi veneam cu centrări, ratări… degeaba. Asta e, capul sus, le spun și jucătorilor. Trebuie să acceptăm criticile ca să devenim mai buni și să fim în Liga 1 în continuare.

(n.r. din perspectiva rezultatelor înregistrate în ultimele etape, avem un campionat corect?) Sută la sută. Oțelul a jucat. Eram foarte atent la ceea ce vrem noi. Știam ce forță are Oțelul, am avut și noi un meci greu contra lor. Am luat niște goluri de copii mici”, a spus antrenorul Farului la , conform .

Denis Alibec, verdict dur după ce Farul nu a reușit să evite barajul

, echipa clasată pe locul 6 în play-off-ul diviziei secunde, însă misiunea nu va fi una ușoară, ținând cont de forma în care se află constănțenii. Denis Alibec a subliniat la rândul său acest aspect. „E rușinos. Am jucat cu toată echipa. Nu am fost în stare să luăm un punct acasă, e rușinos. Ne cerem scuze, dar încă nu am retrogradat.

Mai sunt două meciuri și sperăm din tot sufletul să facem două meciuri mari (n.r. vina e în totalitate a jucătorilor?) Păi, da, ce să mai? Să dăm vina pe cine? Chiar nu avem pe cine. Nu suntem în stare s-o băgăm în poartă, avem douăzeci de ocazii și nu suntem în stare să dăm un gol cu Metaloglobus, care e în vacanță. N-avem nicio scuză, e rușinos.

Probabil trăim din amintiri. Prezentul este prezent și nivelul nostru e la retrogradare acum. Nu mai contează că am luat campionatul, că am jucat la națională, în Europa sau pe unde am mai jucat. Ăsta e nivelul în momentul de față. Mi-este frică un pic de baraj, dar cred că până la urmă o vom scoate la capăt”, a spus experimentatul atacant.