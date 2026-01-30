Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Denis Alibec, final de drum la FCSB: „Discuţia s-a încheiat, merge la Farul!”. Mihai Stoica a dezvăluit motivele rupturii. Exclusiv

Cea de-a doua aventură la FCSB s-a încheiat abrupt pentru Denis Alibec. Mihai Stoica a dezvăluit de ce atacantul în vârstă de 35 de ani, care va merge la Farul, nu a funcționat la campioana României
Cristian Măciucă
30.01.2026 | 11:44
Denis Alibec final de drum la FCSB Discutia sa incheiat merge la Farul Mihai Stoica a dezvaluit motivele rupturii Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Denis Alibec, final de drum la FCSB: „Discuţia s-a încheiat, merge la Farul!”. Mihai Stoica a dezvăluit motivele rupturii. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB s-a despărțit de Denis Alibec (35 de ani). FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că atacantul și-a reziliat contractul cu campioana României. El se va întoarce la Farul Constanța, acolo unde a jucat până în vara lui 2025.

Mihai Stoica a dezvăluit motivele pentru care FCSB s-a despărțit de Denis Alibec

A doua aventură la FCSB pentru Denis Alibec s-a încheiat după doar jumătate de an. Atacantul din Mangalia a evoluat în 14 meciuri, reușind să marcheze un gol și să ofere două pase decisive.

ADVERTISEMENT

„Nu am avut niciun resentiment față de Alibec. Dacă aveam, poate mă opuneam cu elan în vară. Chiar am considerat că poate fi o variantă. Era jucător de națională, aveam de jucat la trei zile. Era un jucător care credeam că ne poate ajuta în Europa. Pentru că Alibec, în momentul în care are spații, e un jucător care își pune în valoare calitățile.

Doar că, cu trei zile înainte de Supercupă s-a accidentat Bîrligea. Cu șapte minute după ce a început Supercupa s-a accidentat Alibec. Și două luni am fost fără Bîrligea și Alibec. Normal că avem probleme. A intrat Alibec, a intrat Politic, care și el venea după o perioadă de absență, la meciul cu Shkendija și a fost ce a fost.

ADVERTISEMENT
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă...
Digi24.ro
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.

Alibec nu a ridicat probleme comportamentele sub nicio formă. Pleacă pentru că Gigi vrea să mai aducem un jucător, un număr 9. Și în situația asta e clar că el vrea să joace, trebuie să joace. La 35 de ani, dacă stai pe bancă, nu are niciun sens. Urmează să rezilieze, dar discuția s-a încheiat. Va merge la Farul”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
A scăpat miraculos din accidentul în care i-au murit apropiații și a
Digisport.ro
A scăpat miraculos din accidentul în care i-au murit apropiații și a "rupt" tăcerea: "Nu mi-e frică deloc!"

Ce salariu avea Denis Alibec la FCSB

La FCSB, Denis Alibec era unul dintre cel mai bine plătiți fotbaliști. El încasa lunar un salariu în valoare de 25.000 de euro. (N.R. – De ce nu a reușit Denis Alibec la FCSB?) Pentru că, în primul rând, s-a accidentat când începea echipa cu el, mai ales că Bîrligea începea două luni. Poate se scria altfel istoria celui de-al doilea descălecat al lui Denis. Și la noi, în competiția internă, se potrivește un alt profil de atacant”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.

TOATE DETALIILE PLECARII lui Denis Alibec de la FCSB la Farul | Ce se INTAMPLA cu Politic

„Rămâne Kopic la Dinamo dacă ia titlul?”. Răspunsul clar al lui Andrei Nicolescu
Fanatik
„Rămâne Kopic la Dinamo dacă ia titlul?”. Răspunsul clar al lui Andrei Nicolescu
Fanatik SuperLiga, vineri, 30 ianuarie 2026, ora 13:30. Cristi Coste, ediție specială după...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, vineri, 30 ianuarie 2026, ora 13:30. Cristi Coste, ediție specială după FCSB – Fenerbahce
Nsimba, Bîrligea sau Karamoko? Care este cel mai bun atacant în acest moment...
Fanatik
Nsimba, Bîrligea sau Karamoko? Care este cel mai bun atacant în acest moment în SuperLiga
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
BREAKING | 3 forțe ale Europei îl urmăresc pe Cătălin Cîrjan
iamsport.ro
BREAKING | 3 forțe ale Europei îl urmăresc pe Cătălin Cîrjan
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!