Denis Alibec, final de drum la FCSB: „Discuţia s-a încheiat, merge la Farul!”. Mihai Stoica a dezvăluit motivele rupturii. Exclusiv

FCSB s-a despărțit de Denis Alibec (35 de ani). FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că , acolo unde a jucat până în vara lui 2025.

Mihai Stoica a dezvăluit motivele pentru care FCSB s-a despărțit de Denis Alibec

A doua aventură la FCSB pentru Denis Alibec s-a încheiat după doar jumătate de an. Atacantul din Mangalia a evoluat în 14 meciuri, reușind să marcheze un gol și să ofere două pase decisive.

„Nu am avut niciun resentiment față de Alibec. Dacă aveam, poate mă opuneam cu elan în vară. Chiar am considerat că poate fi o variantă. Era jucător de națională, aveam de jucat la trei zile. Era un jucător care credeam că ne poate ajuta în Europa. Pentru că Alibec, în momentul în care are spații, e un jucător care își pune în valoare calitățile.

Doar că, cu trei zile înainte de Supercupă s-a accidentat Bîrligea. Cu șapte minute după ce a început Supercupa s-a accidentat Alibec. Și două luni am fost fără Bîrligea și Alibec. Normal că avem probleme. A intrat Alibec, a intrat Politic, care și el venea după o perioadă de absență, la meciul cu Shkendija și a fost ce a fost.

Alibec nu a ridicat probleme comportamentele sub nicio formă. Pleacă pentru că Gigi vrea să mai aducem un jucător, un număr 9. Și în situația asta e clar că el vrea să joace, trebuie să joace. La 35 de ani, dacă stai pe bancă, nu are niciun sens. Urmează să rezilieze, dar discuția s-a încheiat. Va merge la Farul”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ce salariu avea Denis Alibec la FCSB

El încasa lunar un salariu în valoare de 25.000 de euro. „(N.R. – De ce nu a reușit Denis Alibec la FCSB?) Pentru că, în primul rând, s-a accidentat când începea echipa cu el, mai ales că Bîrligea începea două luni. Poate se scria altfel istoria celui de-al doilea descălecat al lui Denis. Și la noi, în competiția internă, se potrivește un alt profil de atacant”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.