Denis Alibec, gol dintr-o poziție la limită în Farul – Rapid. Reușita a fost validată după analiza VAR. Video

Giuleștenii au început mai bine jocul. Alex Dobre a deschis scorul, însă Denis Alibec a dat replica câteva minute mai târziu.

Denis Alibec, gol de mare atacant în Farul – Rapid

Partida din această seară poate conta foarte mult în economia calificării în play-off-ul Superligii. Giuleștenii au nevoie de o victorie pentru a scăpa de emoții, întrucât Sepsi, principala contracandidată la top 6, a câștigat meciul cu UTA Arad cu scorul de 2-1.

În minutul 17, la scorul de 1-0 pentru bucureșteni, Denis Alibec a înscris un gol superb. Atacantul lui Gică Hagi a primit o pasă superbă de la Dican și l-a învins pe Aioani cu un șut din semi-foarfecă.

Marian Barbu, centralul partidei, a așteptat confirmarea din camera VAR. Faza a fost una la limită, însă Denis Alibec, atacantul celor de la Farul, a fost ținut în poziție regulamentară de Cristian Manea.

Marius Șumudică: „Rapidul are o echipă foarte bine conturată, îi văd, îi simt”

Tehnicianul giuleștenilor a declarat că echipa sa arată din ce în ce mai bine, însă nu vrea să se gândească momentan la titlu.

„În cariera mea am avut destule episoade și niciodată nu voi promite nimic fanilor, jucătorilor, conducătorilor mei, nu o să promit absolut nimic. Putem să vorbim de o poziționare în clasament când începe play-off-ul, atunci voi putea spune ce cred eu că poate face Rapidul, în rest, din gura mea, nu veți auzi și nu ați auzit de când am venit aici că ne batem la titlu.

Eu am spus și mă repet că, indiferent ce se va întâmpla cu acest lot, indiferent ce antrenor va fi pe bancă anul viitor, sper eu cu Șumudică, anul viitor echipa trebuie obligatoriu să se bată la titlul de campioană!

E obligatoriu! Cresc jucătorii de la an la an, Rapidul are o echipă foarte bine conturată, îi văd, îi simt. După încă o pregătire de vară, Rapidul va arăta altfel, uitați-vă ce a însemnat o pregătire de iarnă făcută cu mine”, explica Marius Șumudică înainte de meciul cu Farul.