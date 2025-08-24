Denis Alibec, în lot pentru FCSB – FC Argeş! Care e primul “11” al campioanei. Exclusiv

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cristi Coste a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, cum arată formula de start pregătită de Elias Charalambous în FCSB - FC Argeș.
Cristi Coste
24.08.2025 | 13:12
Denis Alibec revine în lotul FCSB-ului în partida cu FC Argeș. Sursă foto: Colaj Fanatik

După remiza cu Aberdeen, din play-off-ul de calificare UEFA Europa League, FCSB se pregătește de meciul cu FC Argeș, din etapa cu numărul 7 al SuperLigii. O victorie cu nou-promovata este obligatorie pentru campioana en-titre, astfel că Elias Charalambous a pregătit un prim ’11’ extrem de competitiv.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste a dezvăluit că Denis Alibec va fi în lotul FCSB-ului pentru meciul cu FC Argeș. În același timp, jurnalistul a transmis, cu ore bune înainte de ora de start, cum va arăta primul ’11’ pe care Elias Charalambous îl va trimite în teren. Interesant este faptul că Mamadou Thiam, fotbalist transferat de la U Cluj în această săptămână, va începe încă din primul minut.

„Apropo de FCSB, Alibec este în lot pentru partida de diseară cu FC Argeș. FCSB – FC Argeș este diseară, de la ora 21:30, pe Arena Națională. Alibec este în lot, nu va fi titular, dar va intra 100% după pauză. Vor fi primele minute ale lui Denis Alibec de după accidentare.

„Thiam este vârful de careu al celor de la FCSB pentru partida de diseară”

O să vă creionez și primul ’11’ de la FCSB, acesta este foarte important, având în vedere că peste 4 zile este meciul retur cu Aberdeen, de la București, și mare parte a energiilor sunt focusate pe calificarea în grupele Europa League.

Târnovanu este în poartă, Crețu, Ngezana, Popescu și Radunovic vor fi cei patru de pe linia de fund. Țin să menționez că este o marjă de siguranță, mai sunt câteva ore până la meci și pot apărea modificări. Olaru și Lixandru vor fi în fața celor patru, apoi e o linie de trei formată din Toma, Florin Tănase și Octavian Popescu, iar Thiam este vârful de careu al celor de la FCSB pentru partida de diseară”, a dezvăluit Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

Așa arată primul ’11’ al FCSB-ului: Ștefan Târnovanu – Valentin Crețu, Siyabonga Ngezana, Mihai Popescu, Risto Radunovic – Darius Olaru, Mihai Lixandru – Mihai Toma, Florin Tănase, Octavian Popescu – Mamadou Thiam.

