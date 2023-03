Denis Alibec, încrezător după Andorra – România 0-2: „Dacă o ținem pe drumul acesta vom fi la EURO”. Ce spune Man despre problemele medicale

România a pornit cu dreptul în misiunea de a se califica după o pauză de opt ani la un turneu final. „Tricolorii” după golurile marcate de Man și Alibec. Pentru selecționata lui Edi Iordănescu urmează duelul de pe Arena Națională cu Belarus, marți, 28 martie, ora 21:45.

Dennis Man se aștepta la un meci dur cu Andorra: „Trebuie puțin sacrificiu”

Dennis Man a marcat primul gol al „tricolorilor” în actuala campanie de calificare la Campionatul European din 2024. Fotbalistul lui Parma a trimis în poartă cu o lovitură de cap și a adus-o pe România în avantaj la pauză. Internaționalul român a fost lovit dur de un adversar înainte de intrarea la cabine, însă a precizat că totul este în regulă.

„Știam că întâlnim un adversar incomod. Ne bucurăm că am luat cele trei puncte. Știam că va fi un meci închis, dar este bine că am marcat în prima repriză și ne-am făcut meciul mai ușor. Toți simțim că suntem uniți, suntem o familie. Ne bucurăm că suntem împreună, avem încredere în noi și sperăm ca peste trei zile să continuăm forma bună și să câștigăm.

(n.r. îi faci concurență lui Alibec) Nu mă gândesc la asta. Încerc să intru, să ajut echipa, să fac ce pot mai bine. Mă bucur ca am reușit să marchez și important este că am luat cele trei puncte. Trebuie puțin sacrificiu. Sunt bine, sunt ok, știam că va fi un meci dur cu adversari incomozi”, a declarat Dennis Man, potrivi .

„Ne-am simțit ca acasă”

Toate cele 3.000 de bilete puse în vânzare la partida Andorra – România s-au vândut, iar aproximativ 2.000 de tichete au mers în dreptul suporterilor români. Atmosfera i-a făcut pe „tricolori” să se simtă ca „acasă”.

„(n.r. meciul cu Belarus) Nu-mi place să dau pronosticuri. Vom pregăti meciul cât putem de bine și vom da totul pentru a câștiga. Ne-am simțit ca acasă pot să spun și vrem să le mulțumim că sunt alături de noi, că vin după noi. Mă bucur că n-am dezamăgit astăzi”, a încheiat Dennis Man.

În startul primei reprize . Federația Română de Fotbal riscă amenzi drastice din partea UEFA, din cauza incidentelor provocate în Andorra de gruparea care susține echipa națională de fotbal.

Denis Alibec, convins că România putea obține o victorie mai clară cu Andorra: „Meritam să marcăm mai mult”

Denis Alibec a stabilit scorul final al partidei în minutul 49 când a fructificat pasa venită de la Răzvan Marin. Atacantul Farului pentru o poziție de ofsaid la Darius Olaru în construcția fazei. Deși a evoluat în inferioritate numerică din minutul 61 după eliminarea lui Rebes, Andorra nu a primit gol până la final.

„Trei puncte foarte importante. Cu siguranță puteam să marcăm mai mult și să jucăm mai bine. Important este că am reușit să câștigăm și să nu primim gol. Trebuie să mergem acasă să luăm cele trei puncte. Cred că a fost primul meci, am avut câteva emoții, dar cred că meritam să marcăm mai mult.

S-a văzut unitatea noastră. Am început să fim o familie la națională. Este foarte important. Dacă o ținem pe drumul acesta vom fi la EURO. Important e că am câștigat. Nu contează cine marchează. S-a vorbit și înainte de meci”, a spus și Denis Alibec, care a mărturisit că principalul obiectiv cu Belarus sunt cele trei puncte.

„Ne-am simțit ca acasă. Le mulțumim că au venit în număr mare alături de noi cum o fac întotdeauna. Noi sperăm să fim alături de ei și să le demonstrăm că jucăm pentru țara noastră”, au fost cuvintele lui Denis Alibec.

Nicolae Stanciu știe de ce România nu a marcat mai mult: „Nu găsești mereu spații cu un adversar care se apără în 9 oameni”

Nicolae Stanciu, căpitanul naționalei României, a fost înlocuit în minutul 77 al partidei cu Andorra cu Florin Tănase. Mijlocașul „tricolorilor” a recunoscut că primul sfert de oră al meciului a fost modest și a precizat că scorul ar fi fost mai mare dacă elevii lui Edi Iordănescu ar fi marcat mai repede.

„Scopul nostru a fost să luăm cele 3 puncte. Nu cred că într-o campanie de calificare te mai gândești dacă bați cu 6-0 sau 1-0. Important era să începem bine. Am făcut asta, am luat 3 puncte și acum gândul nostru e la meciul cu Belarus.

Noi știam de la analiza jocului că ei sunt foarte agresivi. Chiar și Denis a fost lovit de câteva ori când mingea era în altă parte. Eu cred că am reacționat foarte bine la provocările lor. Am fost puțin timorați primele 10-15 minute, dar am început sus meciul, voiam să marcăm.

E clar că nu găsești mereu spații, având în vedere că joci cu un adversar care se apară în 9 oameni. Dacă reușeam să înscriem mai repede, scorul ar fi putut și mai mare. Golul a venit oricum când trebuia și am intrat liniștiți la pauză. Mă bucur că fanii au fost alături de noi, chiar m-am simți ca acasă și sunt sigur că vor veni și la București alături de noi”, a declarat și Nicolae Stanciu.