Denis Alibec își grăbește revenirea la FCSB! Meciul în care va fi testat atacantul

Mihai Stoica a dat ultimele detalii despre situația medicală a lui Denis Alibec! Ce se întâmplă cu atacantul după accidentarea suferită recent
Gabriel-Alexandru Ioniță
19.08.2025 | 08:30
Denis Alibec isi grabeste revenirea la FCSB Meciul in care va fi testat atacantul
Mihai Stoica și Denis Alibec la un antrenament al celor de la FCSB. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures

Mihai Stoica a confirmat în mare măsură că Denis Alibec urmează să nu fie inclus în lotul celor de la FCSB pentru meciul tur cu Aberdeen, din deplasare, din play-off-ul Europa League, așa cum FANATIK a informat în exclusivitate.

Ultimele detalii despre situația lui Denis Alibec la FCSB. Ce a spus Mihai Stoica

Pe de altă parte însă, președintele Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru a mai punctat și că atacantul s-a recuperat într-o anumită proporție după problemele musculare pe care le-a tot avut în acest start de sezon, dar încă nu dispune de un ritm foarte bun de joc, în mod evident în contextul dat.

Așadar, se dorește ca el să fie menajat la partida din Scoția, pentru a se putea antrena mai intens cu scopul de a ajunge la un nivel bun din acest punct de vedere într-un timp cât mai scurt posibil.

Ulterior, conform spuselor lui MM, ar urma ca Alibec să fie încercat pentru câteva minute în următorul meci de campionat, de pe teren propriu contra lui FC Argeș, pentru ca apoi să se stabilească exact dacă poate reprezenta o soluție pentru returul cu Aberdeen.

Atacantul ratează meciul tur cu Aberdeen din play-off-ul Europa League

De asemenea, cu aceeași ocazie, Mihai Stoica a mai punctat și că în prezent cei de la FCSB se confruntă și cu alte situații destul de dificile din punct de vedere medical, în ceea ce îi privește pe Valentin Crețu, Risto Radunovic și Adrian Șut.

Astfel, bineînțeles că misiunea de bază a roș-albaștrilor în această săptămână este să încerce să îi aducă și pe aceștia la un nivel fizic cât mai bun posibil, pentru ca ei să reprezinte variante pentru primul duel cu scoțienii.

Se încearcă însă recuperarea lui pentru partida retur

„(n.r. Despre desfășurarea de evenimente din meciul cu Rapid) E păcat, e păcat, dar încă e la început campionatul, iar noi acum suntem toți concentrați pe Aberdeen și pe ce jucători putem recupera. Nu au fost Crețu, Risto, Șut, nu mai zic Alibec.

Alibec e bine din punct de vedere medical, dar nu are încă ritm, nu cred că va face deplasarea în Scoția, e important pentru el să se antreneze săptămâna asta, ca să îl avem cu FC Argeș și mai ales la returul cu Aberdeen. Nu cred că se va rezolva din meciul tur”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport. 

2.67 este cota oferită de BETANO pentru pronosticul „2 solist” la meciul Aberdeen - FCSB
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
