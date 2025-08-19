Denis Alibec își grăbește revenirea la FCSB! Meciul în care va fi testat atacantul

Mihai Stoica a confirmat în mare măsură că Denis Alibec urmează să nu fie inclus în lotul celor de la FCSB pentru meciul tur cu Aberdeen, din deplasare, din play-off-ul Europa League,

ADVERTISEMENT

Ultimele detalii despre situația lui Denis Alibec la FCSB. Ce a spus Mihai Stoica

Pe de altă parte însă, președintele Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru a mai punctat și că atacantul s-a recuperat într-o anumită proporție după problemele musculare pe care le-a tot avut în acest start de sezon, dar încă nu dispune de un ritm foarte bun de joc, în mod evident în contextul dat.

Așadar, se dorește ca el să fie menajat la partida din Scoția, pentru a se putea antrena mai intens cu scopul de a ajunge la un nivel bun din acest punct de vedere într-un timp cât mai scurt posibil.

ADVERTISEMENT

Ulterior, conform spuselor lui MM, ar urma ca Alibec să fie încercat pentru câteva minute în următorul meci de campionat, de pe teren propriu contra lui FC Argeș, pentru ca apoi să se stabilească exact dacă poate reprezenta o soluție pentru returul cu Aberdeen.

Atacantul ratează meciul tur cu Aberdeen din play-off-ul Europa League

De asemenea, cu aceeași ocazie, Mihai Stoica a mai punctat și că în prezent cei de la FCSB se confruntă și cu alte situații destul de dificile din punct de vedere medical, în ceea ce îi privește pe Valentin Crețu, Risto Radunovic și Adrian Șut.

ADVERTISEMENT

Astfel, bineînțeles că misiunea de bază a roș-albaștrilor în această săptămână este să încerce să îi aducă și pe aceștia la un nivel fizic cât mai bun posibil, pentru ca ei să reprezinte variante pentru primul duel cu scoțienii.

ADVERTISEMENT

Se încearcă însă recuperarea lui pentru partida retur

„(n.r. Despre desfășurarea de evenimente din meciul cu Rapid) E păcat, e păcat, dar încă e la început campionatul, iar noi acum suntem toți concentrați pe Aberdeen și pe ce jucători putem recupera. Nu au fost Crețu, Risto, Șut, nu mai zic Alibec.

ADVERTISEMENT

Alibec e bine din punct de vedere medical, dar nu are încă ritm, nu cred că va face deplasarea în Scoția, e important pentru el să se antreneze săptămâna asta, ca să îl avem cu FC Argeș și mai ales la returul cu Aberdeen. Nu cred că se va rezolva din meciul tur”, la