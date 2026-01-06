Sport

Denis Alibec își joacă șansa în Antalya. Gigi Becali, anunț categoric: „Rupeți-l, le-am spus să-l distrugă”

Gigi Becali a transmis ce se întâmplă cu Denis Alibec în cantonamentul din Antalya. Va continua atacantul la FCSB după perioada de pregătire din iarnă?
Iulian Stoica
06.01.2026 | 18:31
Denis Alibec isi joaca sansa in Antalya Gigi Becali anunt categoric Rupetil leam spus sal distruga
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali, toate detaliile despre situația lui Denis Alibec. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Denis Alibec a ajuns la FCSB în perioada de transferuri din vara trecută, însă de la acel moment evoluțiile sale nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. În ciuda faptului că s-a discutat foarte mult despre o posibilă plecare, atacantul se află în cantonamentul din Antalya alături de colegi. Ce spune Gigi Becali despre situația internaționalului.

Denis Alibec își joacă șansa în Antalya

Aflat în Antalya alături de colegii săi, Denis Alibec trebuie să tragă tare la antrenamente pentru a prinde cât mai multe minute în a doua jumătate a sezonului în curs.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a transmis în direct că a spus persoanelor din staff să îl „distrugă” pe Denis Alibec la antrenamente. Patronul FCSB are în continuare încredere că atacantul va putea ajuta echipa în meciurile ce urmează.

„Depinde cum se prezintă. Le-am spus să-l distrugă pe Alibec. Am mare încredere în el. Rupeți-l! Eu sper în multe meciuri europene de acum înainte. Alibec a dat pasă de gol în Olanda (n.r.- la meciul cu Go Ahead Eagles, 1-0, în Europa League) și și-a scos banii”, a declarat Gigi Becali, conform Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Demonstrația de forță a lui Trump în Venezuela reprezintă o lovitură dură pentru...
Digi24.ro
Demonstrația de forță a lui Trump în Venezuela reprezintă o lovitură dură pentru Rusia lui Putin. „Nu este un aliat de încredere”

Daniel Bîrligea, rotație cu Denis Alibec în 2026

În continuare, Gigi Becali a expus că Daniel Bîrligea nu va fi titularul de drept în 2026, iar atacantul venit de la CFR Cluj se va roti constant cu Denis Alibec.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci...
Digisport.ro
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie

„Șanse primești dacă joci. El nu putea să joace când îi venea rândul. Normal că acum se va respecta regula cu un meci unul (n.r.- Bîrligea), un meci unul (n.r.- Alibec). Nu am eu nicio treabă.

La mine, comand numai eu, nu jucătorii. Mai fac ei pe supărații, dar eu le zic, ai contract, l-ai semnat. Ați auzit că nu am respectat vreodată un contract? Când mintea mea gândește ceva și stabilește ceva, așa e”, a mai spus Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
  • 500.000 de euro este cota lui Denis Alibec
  • 13 meciuri, un gol și două pase decisive a adunat atacantul la FCSB în acest sezon
Amicale SuperLiga. FC Argeș, învinsă de o formație de Liga 3! U Cluj...
Fanatik
Amicale SuperLiga. FC Argeș, învinsă de o formație de Liga 3! U Cluj a cedat cu 1-2 contra lui Fatih Karagumruk
Aflat pe lista Rapidului, jucătorul din SuperLiga surprinde: „Am aflat din online. Nimeni...
Fanatik
Aflat pe lista Rapidului, jucătorul din SuperLiga surprinde: „Am aflat din online. Nimeni nu mi-a spus nimic”
Alex Maxim, veste bombă din Antalya! După ce și-a anunțat retragerea de la...
Fanatik
Alex Maxim, veste bombă din Antalya! După ce și-a anunțat retragerea de la națională, căpitanul lui Gaziantep dezvăluie: „Ar fi un vis să fiu chemat cu Turcia”. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
A picat transferul lui Marinos Tzionis la Rapid! Alexandru Meszar a dat toate...
iamsport.ro
A picat transferul lui Marinos Tzionis la Rapid! Alexandru Meszar a dat toate detaliile negocierilor
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!