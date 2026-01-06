Denis Alibec își joacă șansa în Antalya. Gigi Becali, anunț categoric: „Rupeți-l, le-am spus să-l distrugă”

ADVERTISEMENT

Denis Alibec a ajuns la FCSB în perioada de transferuri din vara trecută, însă de la acel moment evoluțiile sale nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. În ciuda faptului că s-a discutat foarte mult despre o posibilă plecare, atacantul se află în cantonamentul din Antalya alături de colegi. Ce spune Gigi Becali despre situația internaționalului.

Denis Alibec își joacă șansa în Antalya

Aflat în Antalya alături de colegii săi, pentru a prinde cât mai multe minute în a doua jumătate a sezonului în curs.

Gigi Becali a transmis în direct că a spus persoanelor din staff să îl „distrugă” pe Denis Alibec la antrenamente. Patronul FCSB are în continuare încredere că atacantul va putea ajuta echipa în meciurile ce urmează.

„Depinde cum se prezintă. Le-am spus să-l distrugă pe Alibec. Am mare încredere în el. Rupeți-l! Eu sper în multe meciuri europene de acum înainte. Alibec a dat pasă de gol în Olanda (n.r.- la meciul cu Go Ahead Eagles, 1-0, în Europa League) și și-a scos banii”, a declarat Gigi Becali, conform .

Daniel Bîrligea, rotație cu Denis Alibec în 2026

În continuare, Gigi Becali a expus că Daniel Bîrligea nu va fi titularul de drept în 2026, iar atacantul venit de la CFR Cluj

„Șanse primești dacă joci. El nu putea să joace când îi venea rândul. Normal că acum se va respecta regula cu un meci unul (n.r.- Bîrligea), un meci unul (n.r.- Alibec). Nu am eu nicio treabă.

La mine, comand numai eu, nu jucătorii. Mai fac ei pe supărații, dar eu le zic, ai contract, l-ai semnat. Ați auzit că nu am respectat vreodată un contract? Când mintea mea gândește ceva și stabilește ceva, așa e”, a mai spus Gigi Becali.

