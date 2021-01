Denis Alibec, la 30 de ani. Inter îl cumpăra la 18 ani, acum are salariu de başkan în Turcia

Controversat, criticat, dar de un talent rar întâlnit în România, Denis Alibec a ajuns la 30 de ani. FANATIK îți prezintă cele mai interesante repere ale fostului atacant de la Astra și FCSB.

La doar 19 ani, Denis Alibec era transferat de Inter Milano de la Farul Constanța, însă șansa nu avea să îi surâdă pe Giuseppe Meazza. Cu toate acestea, Alibec are în palmares două trofee importante câștigate cu nerazzuri.

Campion cu Astra în România, Alibec nu a reușit să câștige Liga 1 și cu FCSB, însă a impresionat prin pasiunea pentru autoturisme și gaming.

Denis Alibec, la 30 de ani. În 2009 era transferat de Interul lui Jose Mourinho

În 2009, Denis Alibec era cumpărat de Inter Milano de la Farul Constanța. Pe atunci în vârstă de 18 ani și jumătate, Alibec avea ocazia să lucreze cu marele Jose Mourinho. Portughezul nu a contat pe el la prima echipă, atacantul fiind mai mult în anturajul formației secunde a echipei din Milano. Rafa Benitez, în schimb, l-a convocat la lotul primei echipe în două momente esențiale.

Alibec a participat, fără să evolueze vreun minut, la finala Campionatului Mondial al Cluburilor, din 2010, dar și la Supercupa Italiei, din același an. Inter a cucerit ambele trofee, iar atacantul născut în Mangalia se poate mândri că le are în palmares. Concret, Alibec a intrat pe teren în tricoul Interului doar la două partide disputate în 2010, înfrângerile cu Chievo Verona și Lazio, înregistrate în sezonul ce a urmat plecării lui Mourinho la Real Madrid.

a jucat Denis Alibec pentru Internazionale Milano; Atacantul are în palmares Supercupa Italiei și Campionatul Mondial al Cluburilor , trofee câștigate de italieni în 2010.

Gică Hagi l-a ajutat să își relanseze cariera la Viitorul

În vara lui 2011, Inter îl împrumuta pe Alibec belgienilor de la Mechelen, club pentru care atacantul evolua doar de 12 ori, marcând un singur gol. Revenit la Milano după numai un an, Alibec era imediat ademenit acasă de Gheorghe Hagi. Conștient de potențialul atacantului pe care îl urmărise pe vremea când evolua pentru Farul Constanța, „Regele” îl readucea pe Alibec la malul mării.

Vârful nu îl dezamăgea pe Hagi și marca 5 goluri în sezonul 2012-2013 al Ligii 1, oferind și 5 pase decisive. În total, Alibec a jucat 23 de meciuri pentru echipa din Ovidiu, contribuind la salvarea de la retrogradare a clubului pe care Hagi îl înființase în 2009 și care înregistrase promovări succesive până pe prima scenă. Alibec i-a mulțumit ulterior lui Hagi pentru modul în care l-a ajutat să își relanseze cariera.

„La mulți ani, Gheorghe Hagi! Îți mulțumesc încă o data pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine. Astăzi este o zi importanta pentru tot fotbalul romanesc. Haideți să-i aducem o bucurie acestui om fantastic, care va rămâne pentru totdeauna cea mai importanta figura din acest sport pentru tara noastră! La mulți ani încă o dată!”, scria Alibec pe Facebook în 2017.

5 goluri și 5 pase decisive a reușit Alibec în 23 de meciuri pentru Viitorul Constanța.

Performanțe excelente cu Astra Giurgiu, critici dure în era FCSB

După ce a revenit de la Viitorul la Inter, Alibec a fost din nou împrumutat. De această dată, vârful care evoluează în prezent în Turcia ajungea la Bologna, club pentru care prindea doar trei meciuri în sezonul de toamnă din 2013. Drept urmare, atacantul se întorcea pe Meazza la începutul lui 2014, iar Inter îl vindea imediat la Astra Giurgiu. Clubul lui Ioan Niculae îl aducea definitiv, pentru 200.000 de euro.

Cu Astra, Alibec a reușit cele mai bune performanțe din întreaga sa carieră, cucerind Cupa și Supercupa României în 2014, titlul de campion în 2016 și încă o Supercupă în același an. Pe lângă aceste trofee, Alibec cucerea și admirația totală a antrenorului Marius Șumudică, dar îi atrăgea și atenția lui Gigi Becali. Patronul FCSB îl transfera pe atacant la începutul lui 2016, în schimbul sumei de 2.040.000 de euro. În tricoul roș-albastru, Alibec nu a mai reușit să cucerească niciun trofeu, fiind deseori criticat pentru atitudinea sa din teren. Fotbalistul vocifera în permanență la adresa arbitrilor și avea perioade lungi în care nu reușea să marcheze. După un an și jumătate, el se întorcea la Astra în vara lui 2018, pentru 1.400.000 de euro.

„Este ca un copil, din ăla, căruia nu-i dă mă-sa țâță. Să dea goluri unde vrea, dar eu nu am nevoie de jucători din ăștia”, spunea Gigi Becali despre Alibec în vara lui 2020.

a oferit Denis Alibec în timpul experienței sale de la FCSB. A adunat ; 145 de meciuri a jucat Alibec în tricoul Astrei Giurgiu. A înscris 63 de goluri și a dat și 40 de pase decisive .

Denis Alibec, familist convins la 30 de ani: „Mama, bunica și unchiul. Ăștia suntem toți!”

Alibec a plecat din nou de la Astra, în luna octombrie 2020, transferându-se la formația Kayserispor, din prima ligă turcă, unde are un salariu de 900.000 de euro pe lună. Pentru vârful ajuns la 30 de ani, ar putea fi ultima oportunitate bună prin care să își încheie cariera cu succes. „Are gamba… zici că e fier de călcat! Dacă îl vezi pe stradă, cu tatuajele alea, te sperii, spui că e bodyguard, te aștepți să-ți dea și două palme. Dar el e un băiat bun, sensibil”, spunea Marius Șumudică despre Alibec în septembrie.

Iar caracterul sensibil al atacantului reiese și din relația extrem de apropiată pe care o are cu familia sa. Părăsit de tată încă din copilărie, Alibec a rămas mereu foarte apropiat de ceilalți membri ai familiei sale. „(n.r. a fost întreba dacă a reluat legătura cu tatăl său, cel care părăsise familia pe când atacantul avea doar 6 ani) Da. Am vorbit zilele trecute cu el. Mi-a urat la mulți ani. Am început să mai vorbesc cu el acum. Nu-s omul care să urăsc pe cineva. N-aveam cum să vorbim mai demult pentru că nu m-a căutat. N-am avut o relație apropiată… (n.r. despre mama lui)Îmi aduc aminte că nici ea nu prea voia să mă lase la fotbal când eram mic. Dar n-avea ce face. Fugeam de la școală să merg la antrenamente. Îi mulțumesc mult pentru tot și o iubesc mult! Asta e familia mea. Mama, unchiul, bunica. Ăștia suntem toți. Mă bucur că-i am lângă mine, îi voi prețui toată viața. Urmează ziua mamei mele, nu știu dacă pot să ajung. Sper să scap puțin din program și să fug până la Mangalia”, declara Alibec pentru gsp.ro la începutul anului 2020.

avea Denis Alibec atunci când a rămas doar în grija mamei sale; La 29 de ani , atacantul a reluat legătura cu tatăl său;

, atacantul a reluat legătura cu tatăl său; 900.000 de euro pe lună câștigă Alibec la Kayserispor.

Pasionat de gaming și de mașini. Counter Strike cu nickname-ul „Luați cu pâine”

Dincolo de pasiunea pentru fotbal și de atașamentul față de familie, Denis Alibec mai este definit de alte două lucruri. El are o pasiune uriașă pentru jocurile video, fiind un mare fan al Play Station-ului, dar și al jocului Counter Strike. În toamna lui 2017, pe când evolua pentru FCSB, Denis Alibec a fost „prins” de un fan în timp ce juca CS Global Offensive cu nickname-ul TakeWithBread (n.r. Luați cu pâine).

De asemenea, atacantul lui Kayserispor este pasionat de mașini. McLaren 540C este modelul pe care Alibec a dat 170.000 de euro în toamna lui 2017. Achiziția l-a înfuriat pe patronul FCSB, Gigi Becali. Pe atunci, Alibec evolua pentru roș-albaștri și a stârnit criticile finanțatorului. „L-am luat și pe Denis și i-am spus să nu-mi corupă copiii. Am văzut că și-a luat mașină și l-am întrebat «Tu ai minte? Ai 2 milioane de euro? Ai măcar un milion? Cum să cumperi mașină de 170.000 de euro?» Mi-a zis că i-a plăcut. El în loc să aibă minte și să facă sacrificii, își ia mașină”, spunea Becali la ProX. Ulterior, în 2019, Alibec a vândut bolidul.