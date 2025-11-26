Denis Alibec la Rapid? Marius Șumudică a dezvăluit totul despre jucătorul lui Becali la FCSB. „E o înțelegere cu Gigi” Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a înregistrat un nou insucces în Superliga României. Roș-albaștrii au obținut doar un punct din meciul cu Petrolul, iar în multe momente ale jocului s-a văzut lipsa lui Daniel Bîrligea de pe teren. Denis Alibec a fost lăsat pe banca de rezerve, iar Marius Șumudică nu înțelege strategia campioanei României.

Denis Alibec prinde tot mai puține minute la FCSB. Ce se întâmplă cu atacantul adus de la Farul

după cartonașul roșu încasat în etapa precedentă, iar locul său a fost luat de tânărul Stoian, care a reușit să marcheze. Totuși, în multe momente a părut lipsit de experiență, lucru de înțeles pentru vârsta sa.

Mulți se așteptau ca Denis Alibec să fie cel aruncat în luptă de Elias Charalambous. Atacantul a prins însă doar 4 minute pe finalul jocului și nu a avut timp să schimbe soarta partidei, care s-a încheiat la egalitate, 1-1.

Denis Alibec, transfer la Rapid!? Ce spune Marius Șumudică despre situația atacantului

Marius Șumudică nu înțelege ce se întâmplă cu Denis Alibec la FCSB. pare că nu mai are viitor la campioana României. Nu e titular nici măcar când rivalul său pe post, Daniel Bîrligea, e indisponibil. Antrenorul vede posibil un transfer al acestuia la Rapid în perioada de iarnă.

„Nu înțeleg. Cred că este o înțelegere: stai cumințe că la iarnă pleci. Cu tot respectul, eu nu aș fi acceptat așa ceva. Nu ai un număr 9, iar Bîrligea nu joacă. Ok, îl bagi pe Stoian că ai probleme cu regula U21. Eu i-am spus lui Gigi. Mi-a dat dreptate de fiecare dată. La FCSB problema e underul. Nu poți să ajungi să joci cu Toma fundaș dreapta. Ba joacă Cercel pe dreapta, ba îl bagi central. Cum să ai continuitate?

Nu înțeleg pasivitatea lui Alibec. Eu am lucrat cu el. Probabil a avut o discuție cu Gigi și i-a spus că îl lasă să plece. Eu, să fiu Alibec, nu accept să nu joc când știu că pot ajuta echipa.

Alibec a fost primul jucător pe care eu mi l-am dorit la Rapid. Am vorbit cu Alibec personal. Hagi i-a spus domnului Șucu că retrogradează fără Alibec. E inventiv, fix pe spiritul giuleștean”, a explicat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.