Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Denis Alibec la Rapid? Marius Șumudică a dezvăluit totul despre jucătorul lui Becali la FCSB. „E o înțelegere cu Gigi” Exclusiv

Viitor incert pentru Denis Alibec. Atacantul nu mai prinde minute la campioana României, iar Marius Șumudică vine cu o variantă interesantă. „Eu i-am spus lui Gigi. Mi-a dat dreptate”
Alex Bodnariu
26.11.2025 | 16:45
Denis Alibec la Rapid Marius Sumudica a dezvaluit totul despre jucatorul lui Becali la FCSB E o intelegere cu Gigi Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Rămâne FCSB fără Denis Alibec!? Marius Șumudică a vorbit despre varianta unui transfer la Rapid
ADVERTISEMENT

FCSB a înregistrat un nou insucces în Superliga României. Roș-albaștrii au obținut doar un punct din meciul cu Petrolul, iar în multe momente ale jocului s-a văzut lipsa lui Daniel Bîrligea de pe teren. Denis Alibec a fost lăsat pe banca de rezerve, iar Marius Șumudică nu înțelege strategia campioanei României.

Denis Alibec prinde tot mai puține minute la FCSB. Ce se întâmplă cu atacantul adus de la Farul

Daniel Bîrligea a fost suspendat la meciul cu Petrolul, după cartonașul roșu încasat în etapa precedentă, iar locul său a fost luat de tânărul Stoian, care a reușit să marcheze. Totuși, în multe momente a părut lipsit de experiență, lucru de înțeles pentru vârsta sa.

ADVERTISEMENT

Mulți se așteptau ca Denis Alibec să fie cel aruncat în luptă de Elias Charalambous. Atacantul a prins însă doar 4 minute pe finalul jocului și nu a avut timp să schimbe soarta partidei, care s-a încheiat la egalitate, 1-1.

Denis Alibec, transfer la Rapid!? Ce spune Marius Șumudică despre situația atacantului

Marius Șumudică nu înțelege ce se întâmplă cu Denis Alibec la FCSB. Atacantul adus de la Farul pare că nu mai are viitor la campioana României. Nu e titular nici măcar când rivalul său pe post, Daniel Bîrligea, e indisponibil. Antrenorul vede posibil un transfer al acestuia la Rapid în perioada de iarnă.

ADVERTISEMENT
VIDEO Imagini revoltătoare. Ofițerul de presă de la Guvern împinge jurnaliștii care vor...
Digi24.ro
VIDEO Imagini revoltătoare. Ofițerul de presă de la Guvern împinge jurnaliștii care vor să-i adreseze întrebări premierului Bolojan

„Nu înțeleg. Cred că este o înțelegere: stai cumințe că la iarnă pleci. Cu tot respectul, eu nu aș fi acceptat așa ceva. Nu ai un număr 9, iar Bîrligea nu joacă. Ok, îl bagi pe Stoian că ai probleme cu regula U21. Eu i-am spus lui Gigi. Mi-a dat dreptate de fiecare dată. La FCSB problema e underul. Nu poți să ajungi să joci cu Toma fundaș dreapta. Ba joacă Cercel pe dreapta, ba îl bagi central. Cum să ai continuitate?

ADVERTISEMENT
Antrenorul Stelei Roșii, după ce Gigi Becali i-a dat primul 11:
Digisport.ro
Antrenorul Stelei Roșii, după ce Gigi Becali i-a dat primul 11: "Știm cu toții cine e!" Cum l-a numit

Nu înțeleg pasivitatea lui Alibec. Eu am lucrat cu el. Probabil a avut o discuție cu Gigi și i-a spus că îl lasă să plece. Eu, să fiu Alibec, nu accept să nu joc când știu că pot ajuta echipa.

Alibec a fost primul jucător pe care eu mi l-am dorit la Rapid. Am vorbit cu Alibec personal. Hagi i-a spus domnului Șucu că retrogradează fără Alibec. E inventiv, fix pe spiritul giuleștean”, a explicat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Giani Kiriţă, săgeţi pentru conducerea “câinilor”: “Sunt mulţi dinamovişti închipuiţi. Noi n-avem ce...
Fanatik
Giani Kiriţă, săgeţi pentru conducerea “câinilor”: “Sunt mulţi dinamovişti închipuiţi. Noi n-avem ce să căutăm acolo!”
Tot adevărul despre relația dintre Filipe Coelho și Toni Petrea la U Craiova:...
Fanatik
Tot adevărul despre relația dintre Filipe Coelho și Toni Petrea la U Craiova: „Are reflexe de antrenor secund!”
Valeriu Iftime, declarație războinică la adresa granzilor din SuperLiga: “Vom face totul pentru...
Fanatik
Valeriu Iftime, declarație războinică la adresa granzilor din SuperLiga: “Vom face totul pentru o performanță unică!”. Reacție surpriză despre FCSB
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
ATAC la rupere împotriva unui candidat la Primăria Capitalei: 'Ce tupeu are! O...
iamsport.ro
ATAC la rupere împotriva unui candidat la Primăria Capitalei: 'Ce tupeu are! O fi de la vaca nebună'
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în...
viva.ro
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Transformare radicală a liceelor, de anul viitor. Sindicatele sunt revoltate: „vor preda nepalezii”
Jurnalul.ro
Transformare radicală a liceelor, de anul viitor. Sindicatele sunt revoltate: „vor preda nepalezii”
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice...
adevarul.ro
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră! Ați lăsat ceva în mine”
O mamă din Timișoara și-a înjunghiat propria fiică, în timp ce copila dormea....
unica.ro
O mamă din Timișoara și-a înjunghiat propria fiică, în timp ce copila dormea. Fetița de 10 ani a ajuns la spital în stare gravă, cu multiple plăgi. Care ar fi fost motivul din spatele gestului îngrozitor al femeii
Cel mai aglomerat bulevard din Bucureşti. Câteva sute de metri, parcurşi şi în...
Observatornews.ro
Cel mai aglomerat bulevard din Bucureşti. Câteva sute de metri, parcurşi şi în două ore
Afacerile din care a făcut avere milionarul român care şi-a susţinut lucrarea de...
as.ro
Afacerile din care a făcut avere milionarul român care şi-a susţinut lucrarea de licenţă la 43 de ani
Ciclonul polar Adel vine cu fenomene meteo extreme în România. Florinela Georgescu, director...
Libertatea.ro
Ciclonul polar Adel vine cu fenomene meteo extreme în România. Florinela Georgescu, director ANM: „Ne va afecta până spre sfârșitul zilei de duminică”
Monitorul Miniștrilor by NewsVibe. Săptămâna 19 – 25 noiembrie 2025. Vezi cine conduce...
informat.ro
Monitorul Miniștrilor by NewsVibe. Săptămâna 19 – 25 noiembrie 2025. Vezi cine conduce topul
Alertă în Iași. Adrian Beleaua Corduneanu și fiul lui de 15 ani sunt...
RTV.NET
Alertă în Iași. Adrian Beleaua Corduneanu și fiul lui de 15 ani sunt căutați de Poliție, după ce au agresat un bărbat pe stradă. Soția lui, Diamanatul Roz, a fost reținută!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!