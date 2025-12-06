Denis Alibec, la un pas de o carieră de vis! Cum a ratat atacantul ocazia de a deveni un mare jucător: „A avut probleme și cu greutatea”

ADVERTISEMENT

Alibec a fost unul dintre cei mai talentați fotbaliști români care au fost produși de țara noastră, crede Giovanni Becali, cel care dezvăluie motivele pentru care atacantul nu s-a impus în străinătate.

De ce nu a reușit Denis Alibec la Inter

Fostul agent crede că problemele cu greutatea au fost cele care l-au dat înapoi pe jucătorul care a crescut la Farul Constanța. Acesta ajunge încă de tânăr în Italia, unde semna cu Inter, însă nu a reușit să-i convingă pe șefii echipei nerazzurre că merită să rămână acolo și să primească mai multe șanse.

„Alibec a plecat la Inter la juniori, l-a dus un croat, după care îl iau eu la 18-19 ani. Directorul sportiv de acum al lui Inter era la primavera atunci. I-am reînnoit contractul, la 19 ani. După care l-au împrumutat la Bologna și a jucat acolo 2 meciuri. Asta e. Putea deveni un mare jucător, avea fizic, tehnică. A avut problema asta cu greutatea. Ba mai gras, ba mai slab.

Cred că la Inter Primavera mânca ce trebuie, dar după, la Bologna, nu cred că mai ținea regim. Bă, dar Gică Popescu, de ce știe la ora asta ce să mânânce și acum. Mare păcat de Alibec. L-a debutat Mourinho la un meci amical. Am terminat-o cu Alibec de mult. După episodul din Belgia. A fost împrumutat atunci. Nu m-am certat niciodată cu el”, a spus Giovanni Becali la emisiunea Giovanni Show.

Alibec e gata să plece de la FCSB

Revenit la FCSB în vară, după ce a mai jucat la formația bucureșteană în trecut, atacantul nu a reușit să aibă impactul scontat și din informațiile FANATIK se pare că el e gata să plece. Rezilierea contractului este doar o chestiune de timp, iar ultimul meci în tricoul echipei pare că a fost jucat deja de către acesta, care este accidentat și nu va mai putea să fie pe teren în 2025.

Gigi Becali l-a criticat pe jucătorul său despre care spune că s-a operat fără să e consulte cu cei din club, decizia fiind luată de unul singur: ”Alibec se operează fără să întrebe pe nimeni, unde ai mai pomenit în viață ta? E plătit cu atâția bani și după zice că s-a operat, fără să întrebe pe nimeni. Nu îmi mai arde mie să mă duc la ei, dar lasă că le arăt prin decizii”.